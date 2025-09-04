Μαφία στην Κρήτη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους πέντε κατηγορούμενοι

Ακόμη δύο κατηγορούμενοι για εμπλοκή με την εγκληματική οργάνωση που λυμαινόταν τη δυτική Κρήτη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, έπειτα από την απολογία τους.

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθερος αφέθηκε και ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο, με την κατηγορία ότι παρείχε ενημέρωση για κινήσεις της υπηρεσίας του σε μέλη της οργάνωσης. Ο 38χρονος αστυνομικός πέρασε χθες το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.

Έπειτα, όπως επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές, ο 38χρονος αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με μοναδικό περιοριστικό όρο, αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αστυνομικός φαίνεται να είχε επαφές με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκονται στη δικογραφία, ενώ έδινε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αστυνομικές επιχειρήσεις και έρευνες που ίσως ενδιέφεραν το παράνομο κύκλωμα. Από τη δικογραφία, του προσδίδεται το προσωνύμιο «Γκόμενα» ή «Κοπέλα» κατά τις συνομιλίες μελών μεταξύ τους, όταν αναφέρονταν σε αυτόν.

Συνολικά είναι πέντε οι κατηγορούμενοι που έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Στην Εισαγγελία οι πρώτοι 17

Από το πρωί της Πέμπτης (4/9) μεταφέρθηκαν στην Εισαγγελία Χανίων οι πρώτοι 10 από τους 17 συλληφθέντες, ενώ οι υπόλοιποι επτά αναμενόταν να οδηγηθούν στον Ανακριτή εντός της ημέρας.

Ταυτόχρονα, έξω από τα Δικαστήρια Χανίων είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς των συλληφθέντων, οι οποίοι τους χαιρετούσαν και τους φώναζαν «σε αγαπώ».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του νησιού, η μεταγωγή των μελών της κρητικής μαφίας έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ στον χώρο της εισαγγελίας έχουν αναπτυχθεί πρωτοφανή μέτρα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Παρασκευή (5/9), με τις απολογίες ακόμη 16 ατόμων, ενώ άλλοι 16 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση παραμένουν ήδη κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα για παλαιότερα αδικήματα.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.