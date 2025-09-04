Μαφία στην Κρήτη: Ώρα απολογίας για τους πρώτους 17 συλληφθέντες - Τους φώναζαν «σε αγαπώ πολύ»

Απολογούνται σήμερα Πέμπτη (4/9) οι πρώτοι 17 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση, γνωστή πλέον και ως «μαφία της Κρήτης». Αύριο, Παρασκευή, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, ενώ στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας βρίσκεται και δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει σοβαρότερα αδικήματα, εκτός από ναρκωτικά, όπως εκβιασμούς, σωματικές βλάβες και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Φωτ.: Eurokinissi

Άξιο αναφοράς είναι πως από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια Χανίων συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων. «Σε αγαπώ πολύ», ακούστηκαν να φωνάζουν κάποιοι, ενώ οι κατηγορούμενοι τους χαιρετούσαν.

Έρχονται και άλλες συλλήψεις

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε πως «αναμένονται και άλλες συλλήψεις για αυτή την υπόθεση», ενώ συμπλήρωσε πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων, όπως και άλλων εμπλεκομένων, ώστε να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ορισμένα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών, ακόμα και σε απόπειρες ανθρωποκτονίας.

«Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Φωτ.: Eurokinissi

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος αστυνομικού, καθώς και η αποτροπή, την τελευταία στιγμή, αντίστοιχης ενέργειας στην οικία δικηγόρου στα Χανιά. Στη δικογραφία περιγράφονται και άλλες εγκληματικές πράξεις, οι οποίες αναμένεται να διερευνηθούν περαιτέρω.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, σταδιακά από τον Ιανουάριο οπότε και έγιναν οι 16 συνολικά συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και άλλων αδικημάτων.

Φωτ.: Eurokinissi

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Δημήτρη Δαμιανού για το flash.gr, μετά από παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, προκειμένου να «χαρτογραφηθούν» τα ίχνη του μαύρου χρήματος.

Να σημειωθεί πως η εγκληματική οργάνωση διακινούσε παράνομα όπλα και πυρομαχικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένες ονομασίες για τα προϊόντα, όπως «προσκλητήρια» ή «κουφέτα».

Οι τιμές των πυροβόλων όπλων κυμαίνονταν από 1.700 έως 5.000 ευρώ. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε φωτογραφίες για να προσελκύσει πελάτες και να διευκολύνει τις πωλήσεις, με σκοπό την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων της.