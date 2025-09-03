Η Αρχή για το μαύρο χρήμα «χτυπά» την μαφία της Κρήτης: «Μπλόκο» σε λογαριασμούς, περιουσίες μελών

Δεσμεύονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης, μετά από διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.



Η ανεξάρτητη αρχή έρευνα τις κινήσεις λογαριασμών και την ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη και κατά πληροφορίες η Αρχή έχουν ήδη εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση όσα στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές προκειμένου να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία και αν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων θα διευρυνθεί και ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Έρχονται νέες συλλήψεις

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Action 24 o υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο μικροσκόπιο των Αρχών, για συμμετοχή στο κύκλωμα βρίσκονται τουλάχιστον 40 άτομα.

Περιγράφοντας τον τρόπο που έπεσαν στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι ήταν καθοριστικός ο ρόλος εξειδικευμένων αστυνομικών που «μπήκαν μέσα» στις εγκληματικές ομάδες και έγιναν ένα με τους κακοποιούς για να εξαρθρώσουν την μαφία. «Κάποιοι θεωρούσαν κανονικότητα αυτή την κατάσταση και αυτό είναι ντροπή. Αυτή τη ντροπή προσπαθούμε να ξεπλύνουμε», σχολίασε ο υπουργός.

Η «Άντζελα», ο «Μικρός» και τα «κλειδιά» - Διάλογοι σοκ

Πρόσωπο - κλειδί στη διακίνηση ναρκωτικών, μία από τις βασικές δραστηριότητες της εγκληματικής συμμορίας, ήταν η «Άντζελα», σύζυγος του φερόμενου αρχηγού της σπείρας.

Όπως δείχνουν νέες συνομιλίες που συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας, στο πλευρό της «Άντζελας» ήταν και ένα άλλο πρόσωπο που είχε το ψευδώνυμο «Μικρός».

Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη συνομιλία, στην οποία ακούγεται ο φερόμενος «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης να συνομιλεί με την Άντζελα για τις δουλειές του κυκλώματος.

Ηγετικό μέλος: Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις έξω στο μηχανάκι να δεις άμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα δυο; Κάνει κρύο το ξέρω αλλά δύο λεπτά.

Άντζελα: Κι άμα πάω και δεν υπάρχει τίποτα;

Ηγετικό μέλος: Όχι αποκλείεται αυτό. Ήρθε ο N. πριν και δεν τον πήρες χαμπάρι.

Άντζελα: Ναι τα είδα, τι θες να τα πάρω;

Ηγετικό μέλος: Όχι, δύο δεν είναι;

Άντζελα: Ναι.

Ηγετικό μέλος: Τέλος .Ναι ναι πάρτα από εκεί. Έλα να σου πω βάλτα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά» . Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;

Άντζελα: Μπράβο, στην «Εθνική» ε;

Ηγετικό μέλος: «Εθνική» θες;

Άντζελα: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Τα παράπονα του πελάτη για τα «βαράκια»

Ενδιαφέρον έχει και ένας διάλογος μεταξύ του αρχηγού με έναν πελάτη της οργάνωσης, οποίος φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από τα «βαράκια» που παρέλαβε.

Πελάτης: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια;

Ηγετικό μέλος: Όχι γιατί;

Πελάτης: Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Ηγετικό μέλος: Όχι ρε. Φαντάσου μαλάκα, φαντάσου που έχουν να με πάρουν έτσι να μου πούνε ουυυυ…πολύ καιρό.

Πελάτης: Όχι.

Ηγετικό μέλος: Δεν το πιασες και είχε σπασιματάκια μέσα το βαράκι;

Πελάτης: Από προχτές δεν ήταν καλό.

Ηγετικό μέλος: Ούτε χθες;

Πελάτης: Όχι.

Ηγετικό μέλος: Μα φίλε πρέπει να μου το πεις μαλάκα.

Πελάτης: Ναι, όχι δεν ήτανε. Δηλαδή άμα σου φέρω κάτι άλλα βαράκια που έχω στο σπίτι, θα πάθεις σοκ. Τέλος πάντων.

Σε άλλη συνομιλία, ακούγεται το ηγετικό μέλος του κυκλώματος να μιλά με ακόμη έναν πελάτη και να τον ενημερώνει πως έχει αφήσει τη σακούλα σε ένα παράθυρο.

Ηγετικό μέλος: Δύο νομάτοι είστε ρε μαλάκα;

Πελάτης: Ναι.

Ηγετικό μέλος: Εντάξει, στο παραθυράκι της γιαγιάς έχω αφήσει τη σακούλα.

Πελάτης: Ναι, ναι.

«Κλείνει το σούπερ μάρκετ»

Σοκ προκαλεί και ένας διάλογος στον οποίο ακούγεται ένα μέλος του κυκλώματος να μιλά με έναν πελάτη και να του λέει πως θα περάσει να παραλάβει χασίσι από έτερο μέλος πριν «κλείσει το σούπερ μάρκετ».

Μέλος της οργάνωσης: Εγώ σου λέω. Ο άνθρωπος κλείνει το σούπερ μάρκετ με το χασίς... όχι πρέπει να πάρω το χασίσι πρώτα! Ε μέχρι τις δεκάμισι θα το έχεις στα χέρια σου, πάω σφαίρα... έλα να πάρω τον άνθρωπο... άμα κλείσει το σούπερ μάρκετ με το χασίς τη γάμ...α. Έλα ρε το χω στα χέρια μου, απλά θέλω να πάρω το χασίς, θα κλείσει ο άλλος...

Πελάτης: Ωραία.

Στη δικογραφία και ο Πάνος Καμμένος

Και ενώ ο σάλος από τις αποκαλύψεις που βγαίνουν στο «φως» για τη μαφία της Κρήτης συνεχίζονται, στο προσκήνιο βγήκε χθες, Τρίτη (2/9) και το όνομα του Πάνου Καμμένου.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει και το ρεπορτάζ του flash.gr, σύμφωνα με τμήμα της δικογραφίας που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε έναν διάλογο με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης όπου του ζητούνταν να μεσολαβήσει στους Αμερικανούς υπέρ του «εκλεκτού» για τη θέση του νέου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ.

Συγκεκριμένα, στον διάλογο που «έπιασε» ο κοριός της ΕΛΑΣ αναφέρονται τα εξής:

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης.



Πάνος Καμμένος: Ναι.



Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.



Πάνος Καμμένος: Ναι.



Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.



Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.



Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…



Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω.



Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.



Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Η αντίδραση του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας δεν άργησε με τον Πάνο Καμμένο αν αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter: «Δεν με αφήνετε να αγιάσω, ok πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι, σας έχω».

Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω …. — Panos Kammenos (@PanosKammenos) September 2, 2025

Τους κάρφωσε πρώην μέλος του κυκλώματος

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημαντικά στοιχεία για την εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της, το οποίο κατονόμασε το πρόσωπο με το παρατσούκλι «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα πάντα με το πρώην μέλος της οργάνωσης, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Παράλληλα, από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Ετοίμαζαν βομβιστική επίθεση σε βάρος γνωστού δικηγόρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελευταία στιγμή απετράπη βομβιστική επίθεση σε βάρος γνωστού δικηγόρου, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει ένα από τα «βαποράκια» του κυκλώματος, που κατέληξε στη φυλακή. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν συναρμολογήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό αλλά δεν είχαν βρει ακόμα το άτομο, το οποίο θα την μετέφερε είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο του δικηγόρου.

«Εγώ απλά έκανα εξυπηρετήσεις» λέει ο αρχηγός του κυκλώματος

Σύμφωνα με το MEGA, ο αρχηγός του κυκλώματος, που είχε διασυνδέσεις με πολιτικούς, εκκλησιαστικούς κύκλους, αστυνομικούς και δικαστικούς, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν εκβίασε κανέναν, αλλά ότι έκανε εξυπηρετήσεις με ανθρώπους που πήγαιναν οικειοθελώς σε αυτόν, καθώς, όπως είπε, είχε γνωριμίες με πολλούς κρατικούς παράγοντες, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς.

Όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο, εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής δικαστικών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης, καθώς υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν «γεννήσει» πολλές υποψίες στους ερευνητές της υπόθεσης. Ένας αστυνομικός έχει φυλακιστεί από το 2023 γιατί εκβίαζε ιδιοκτήτες καντινών στα Χανιά ενώ φαίνεται ότι εισέπραττε χρήματα για να σβήνει κλήσεις στον ΒΟΑΚ. Ο αρχηγός του κυκλώματος αρχικά ήταν στο δικαστήριο, έβριζε τους μάρτυρες, συνελήφθη από την αστυνομία και μετά φαίνεται ότι είχε συνεννοήσεις με αστυνομικούς, προκειμένου ο καταδικασθείς σε πρώτο βαθμό να έχει ευνοϊκή μεταχείριση στον δεύτερο βαθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρει στον κρατούμενο αστυνομικό «μίλησα με δικαστικούς και μου έδωσαν συμβουλές για τον τρόπο που θα αφεθείς ελεύθερος».

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι σε έναν διάλογο ακούγεται ένα από τα μέλη του κυκλώματος να μιλά με αστυνομικό και να λέει ότι θα στείλει μπράβους και ζητάει σε περίπτωση που θα κληθεί η Αστυνομία να μην παρέμβει, ώστε απερίσπαστοι να εκβιάσουν τον στόχο τους.

Όσον αφορά τους δικαστικούς στα πλαίσια της υπόθεσης για τη δράση των μελών της μαφίας της Κρήτης, η αστυνομία ερευνά επιπλέον δικαστικό, ο οποίος άφησε ελεύθερο έναν ποινικό, στη κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3 κιλά κοκαΐνης και παρά το γεγονός ότι η συνεργός του είχε καταθέσει ότι προωθούσαν ναρκωτικά.