Χρυσοχοΐδης: Έτσι εξαρθρώθηκε η «μαφία της Κρήτης» - Φέτος η χρονιά των ενστόλων

Στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην αποκάλυψη της δράσης της «μαφίας της Κρήτης», αλλά και στις επερχόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action24.

Ειδικότερα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός δήλωσε ότι έχουν εξεταστεί περίπου 6.000 αιτήσεις (ΑΦΜ) και περίπου 1.000 και πλέον δικαιούχοι «έχουν εισπράξει παράνομα παραπάνω ποσά από αυτά που δικαιούνταν». Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη τα ποσά αυτά υπολογίζονται γύρω στα 22.600.000 ευρώ.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για την αναζήτηση ευθυνών στο επίπεδο των δημόσιων λειτουργών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η έρευνα εστιάζει στο αν διαπράχθηκε απάτη, αν υπήρχε συνέργεια σε απάτη και αν υπήρχε εγκληματική ομάδα που εργάζεται για να επιδιώξουν το αποτέλεσμα αυτό. Ξεκαθάρισε ότι όταν μιλάει για έρευνα σχετικά με την ύπαρξη εγκληματικής ομάδας εννοεί ότι κάποιοι συστήνουν μια ομάδα, συμμορία με στόχο να προβούν σε μια άδικη πράξη.

«Υπάρχουν ποσά που είναι πολύ μεγάλα και σε περιοχές που δεν έχουν παραγωγή» εξήγησε ο υπουργός Προ.Πο. προσθέτοντας ότι περίπου 15% είναι αυτοί που έχουν εισπράξει παράνομα ποσά. Κατέστησε σαφές, επίσης, πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι δεσμεύσεις λογαριασμών. «Ο εισαγγελέας με το που βγαίνουν οι αποφάσεις, προβαίνει σε κατάσχεση λογαριασμών. Μετά τη δέσμευση ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες».

Συνολικά, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα με μεγαλύτερο εύρος και ανεξάρτητο από την κομματική ενασχόληση.

Πώς έπιασε τη «μαφία της Κρήτης» η ΕΛ.ΑΣ.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην δράση της «μαφίας της Κρήτης», αλλά και στο πώς «πιάστηκαν» από την ΕΛ.ΑΣ. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξουν κι άλλοι - περίπου 40 ύποπτοι - που θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή. Περιγράφοντας τον τρόπο που έπεσαν στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι ήταν καθοριστικός ο ρόλος εξειδικευμένων αστυνομικών που «μπήκαν μέσα» στις εγκληματικές ομάδες και έγιναν ένα με τους κακοποιούς για να εξαρθρώσουν την μαφία. «Κάποιοι θεωρούσαν κανονικότητα αυτή την κατάσταση και αυτό είναι ντροπή. Αυτή τη ντροπή προσπαθούμε να ξεπλύνουμε», σχολίασε ο υπουργός.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την εικόνα στους δρόμους της χώρας με τα τροχαία ατυχήματα, επιτονίζοντας τον νέο ΚΟΚ. «Υπήρξε για πολλά χρόνια ατιμωρησία και ανοχή» υπογράμμισε. Επιπλέον, δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα υπάρχει Έλληνας που δεν θα φοράει κράνος.

«Φέτος είναι η χρονιά των ενστόλων»

Ο υπουργός Προ.Πο. σημείωσε ότι «φέτος είναι η χρονιά των ενστόλων» όχι μόνο γιατί αναγνωρίστηκε, όπως είπε, το επικίνδυνο του επαγγέλματός τους, αλλά και γιατί έχουν να περιμένουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός θα είναι γενναιόδωρος με όλους τους ενστόλους».