Η ακρίβεια χτύπησε και το καφενείο της Βουλής - Στα ύψη οι τιμές, γκρίνια από τους βουλευτές

Με μπόλικη γκρίνια κι αρκετά παράπονα συνοδεύτηκε η επιστροφή στη Βουλή μετά από την ολιγοήμερη καλοκαιρινή ανάπαυλα. Βουλευτές και υπάλληλοι είδαν τις τιμές στο καφενείο και το εστιατόριο να ανεβαίνουν κατακόρυφα.

Η ακρίβεια φαίνεται πως χτύπησε για τα καλά και το Ναό της Δημοκρατίας. Ενδεικτικά, ένα λίτρο νερό από 80 λεπτά χρεώνεται πλέον 1,5 ευρώ, ο μονός ελληνικός καφές από 1 ευρώ πήγε στο 1,5, ενώ τα μοσχαρίσια μπιφτέκια από 8,10 έφτασαν τα 10 ευρώ. Η τιμή του γιαουρτιού δε αυξήθηκε κατά δύο ευρώ, καθώς από 1, πωλείται πλέον 3 ευρώ.



Αναστάτωση πάντως υπήρξε και στους κόλπους των εργαζομένων του κυλικείου, καθώς αναγκάστηκαν να υπογράψουν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μετά από το ντόρο που προκλήθηκε, φαίνεται πως υπήρξε παρέμβαση του προέδρου της Βουλής προκειμένου οι συμβάσεις να γίνουν ξανά αορίστου.

Ο Ηπειρώτης επιχειρηματίας έχει αναλάβει πλέον τις υπηρεσίες εστίασης όχι μόνο στο κυλικείο του ισογείου και το εστιατόριο, αλλά και στο καφενείο του δευτέρου ορόφου του Μεγάρου που επαναλειτουργεί μετά από το κλείσιμό του επί πανδημίας, καθώς και τα κυλικεία σε Μποδοσάκειο και Καπνεργοστάσιο.

Δείτε τον τιμοκατάλογο από το εστιατόριο της Βουλής