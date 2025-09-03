Αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία Τσίπρα - Γιατί η επιλογή Γιαννούλη «άναψε φωτιές»

«Αναβρασμό» στην Κουμουνδούρου προκαλεί η επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να απουσιάσει από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, καθώς θεωρούν ότι -εμμέσως, πλην σαφώς- η Κουμουνδούρου επιβάλει ένα άτυπο «εμπάργκο» στην παρουσία στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στο συνέδριο του Economist.

Η «αποστολή» Γιαννούλη

Το μεσημέρι της Δευτέρας πρόσωπα κοντά στον Σ. Φάμελλο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο της παρουσίας του στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Έβαζαν μια υποσημείωση πως μπορεί να μη βρίσκεται στην πόλη εκείνη την ημέρα, καθώς εδώ και μήνες είχε προγραμματίσει περιοδείες στους όμορους με τη Θεσσαλονίκη, νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, σε συνέντευξη του στο Action24, ο ίδιος αποκάλυψε πως δεν θα παραστεί στην ομιλία του κ. Τσίπρα. «Είμαι παρών σε όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, του Ινστιτούτου και είμαι και στην πρώτη γραμμή. Και πολλές φορές χρειάστηκε να αλλάξω και το πρόγραμμα μου για να είμαι εκεί», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, συμπλήρωσε πως «στο συνέδριο του Economist, που δεν είναι πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα αλλά του Economist, δυστυχώς θα είμαι σε περιοδείες σε άλλους νομούς. Θα υπάρχει όμως εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Flash.gr, το πρόσωπο αυτό θα είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και βουλευτής της Α' Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης. Μια «ασφαλής» επιλογή, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δηλαδή ένα πρόσωπο ήπιων τόνων, που στήριξε τον Σωκράτη Φάμελλο και βρίσκεται πάντα κοντά του.

Η «γκρίνια» των στελεχών

Η επιλογή αυτή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεί αναστάτωση στην Κουμουνδούρου. Και αυτό διότι δεν είναι λίγα εκείνα τα στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος που είτε έχουν προγραμματίσει να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, είτε το είχαν στο μυαλό τους.

Ορισμένοι εξ αυτών θεωρούν ότι ατύπως, με την επιλογή του, ο Σωκράτης Φάμελλος ανάβει «κόκκινο» στην παρουσία τους στο συνέδριο του Economist. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι αρκετά στελέχη πρώτης γραμμής θα ακολουθήσουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στις περιοδείες τους, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι θα καταφέρουν να συνδυάσουν την κομματική χρέωση με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη.

Εκτιμούσαν ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να σταλεί ένα μήνυμα συσπείρωσης της «κυβερνώσας Αριστεράς» στο σύνολο της. Τώρα, εκτιμούν ότι το μήνυμα που εκπέμπεται από την ηγεσία του κόμματος, που μιλάει για ενότητα και δράση των προοδευτικών δυνάμεων, είναι τουλάχιστον αντιφατικό.

Βέβαια, παρά τις δεύτερες σκέψεις που επικρατούν, η αλήθεια είναι πως ουδείς από τον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου δεν έχει «εκδώσει απαγορευτικό» για κανέναν.

Πάντως, η Αμαλίας έχει να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό πρόβλημα, καθώς δέχεται δεκάδες αιτήματα για την εξασφάλιση προσκλήσεων για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και παρά το γεγονός ότι ορισμένοι σπεύδουν να «κομπάσουν» ότι εξασφάλισαν την παρουσία τους, η αλήθεια είναι ότι το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού έχει μεριμνήσει για μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και για κανέναν άλλον, καθώς δεν έχει καμία σχέση με τη διοργάνωση του συνεδρίου.