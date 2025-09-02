Ο Τσίπρας ανεβάζει στροφές – Στη Θεσσαλονίκη στραμμένα τα βλέμματα

«Αναταράξεις» στο πολιτικό σύστημα και ειδικότερα στην ευρύτερη Κεντροαριστερά, προκαλεί η φημολογούμενη επιστροφή του Αλέξης Τσίπρας σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό.



Πάντως, στη λεωφόρο Αμαλίας δεν δείχνουν να τους απασχολούν οι αντιδράσεις των αντιπάλων τους. Αντίθετα, ανεβάζουν «στροφές», με καθημερινές αναρτήσεις αποσπασμάτων από παλιότερες ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, στα κοινωνικά δίκτυα.



Σήμερα, σειρά είχαν οι αναφορές του κ. Τσίπρα από την πρόσφατη εκδήλωση του Ινστιτούτου του, όπου επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της κυβέρνησης, για την «αποσάρθρωση» του κοινωνικού κράτους και των παρεμβάσεων της στους θεσμούς.



Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανεβάσει αισθητά τους τόνους έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα βλέμματα όλων στην προοδευτική παράταξη στρέφονται στη Θεσσαλονίκη και στην ομιλία που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, στο συνέδριο του Economist, ο πρώην πρωθυπουργός.