Ποιοι φοβούνται τον Τσίπρα

Η επιστροφή Τσίπρα κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα το τελευταίο διάστημα και το ζήτημα που επικρατεί είναι πόσο πραγματικά μια τέτοια κίνηση απασχολεί την κοινωνία. Ελάχιστα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια θα υπάρξουν μετρήσεις και τον Σεπτέμβριο μετά την ομιλία στο Economist και μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αν και είναι ακόμη νωπές στις μνήμες των πολιτών, τα όσα συνέβησαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα ακόμη ζήτημα, είναι το ποιοι πραγματικά φοβούνται τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση και εδώ είναι απλή. Μόνο τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης Αριστεράς. Εκείνα θα έχουν απώλειες στην κάλπη. Άλλωστε δεν είναι τυχαίες οι επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου που έχει ανέβει δημοσκοπικά δίνοντας μάχη με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, και θα ακολουθήσουν ο Γιάννης Βαρουφάκης με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Παύλο Πολάκη.

Η αμηχανία του Σωκράτη Φάμελλου, που βλέπει πως το κόμμα στο οποίο είναι αρχηγός θα κατεβάσει οριστικά ρολά στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Εκνευρισμός επικρατεί και στην Χαριλάου Τρικούπη καθώς το ΠΑΣΟΚ πάντα έβλεπε την πλάτη του Αλέξη Τσίπρα ακόμα και όταν εκείνος ήταν στα χειρότερα του.

Το σίγουρο είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός που αναμένουν ως «Μεσσία» στην κεντροαριστερά δεν θα μπορέσει να ενώσει τον συγκεκριμένο χώρο οποίος έχει «σπάσει» σε χίλια δυο κομμάτια. Κάποιοι θα τον ακολουθήσουν ενώ άλλοι θα μετρήσουν το πολιτικό τους μέλλον παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις. Άλλωστε δεν είναι βέβαιο πως μια ενδεχόμενη επιστροφή Τσίπρα με τη δημιουργία νέου κόμματος θα του εξασφαλίσει και την είσοδο του στη βουλή. Σας θυμίζω τι είχε γίνει με τον Γιώργο Παπανδρέου και το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών.

Για τη ΝΔ θα ήταν «δώρο» μία ενδεχόμενη επιστροφή Τσίπρα, καθώς σε κάθε ευκαιρία θα υπενθυμίζουν την καταστροφική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσκοπικά δεν κινδυνεύει καθώς οι ψηφοφόροι δεν θα πήγαιναν στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.