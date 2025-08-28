Ο Αλέξης Τσίπρας ξαναγράφει το σενάριο: Η ΝΔ σε άμυνα, το ΠΑΣΟΚ σε αναμονή, η Αριστερά σε διχασμό

Με εντελώς διαφορετικές στρατηγικές επιλέγουν να αντιμετωπίσουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ τον Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογούμενη επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η κυβέρνηση επενδύει στο «σκληρό ροκ», την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφεύγει να σχολιάσει τα σενάρια της πιθανής επιστροφής του.

Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των νυν και πρώην συντρόφων του κ.Τσίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς η Κουμουνδούρου και μεγάλο τμήμα της Πατησίων, φαίνεται να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.

«Σκληρό ροκ» από Μαξίμου

Η πλέον συνήθης αναφορά κυβερνητικών παραγόντων στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα , σχετίζονταν με τα πεπραγμένα του πρώτου εξαμήνου του 2015, των ημερών του δημοψηφίσματος και όσων διαδραματίστηκαν εκείνην την περίοδο. Η επίκληση στα παραπάνω, δείχνει να «κάηκε» νωρίς για το Μαξίμου. Η εποχή αυτή μοιάζει πολύ μακρινή και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να αποτελεί απειλή για τον πρώην πρωθυπουργό.

Άλλωστε, οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, ανάμεσα στους οποίου και η πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, αναγνωρίζουν ότι το δημοψήφισμα αποτέλεσε έναν τακτικό ελιγμό του Αλ.Τσίπρα. Με αυτόν, κατάφερε να αποσπάσει μια καλύτερη συμφωνία από εκείνη που του έδιναν οι δανειστές, με ρύθμιση του χρέους – χωρίς αυτό να αναιρεί τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των μέτρων που περιλάμβανε.

Έτσι, αποφάσισε να προσθέσει στην επιχειρηματολογία της και τον -επίσης χιλιοπαιγμένο- λεγόμενο «νόμο Παρασκευόπουλου». «Στους μόνους που λείπει ο κ. Τσίπρας, είναι στους 17.000 βαρυποινίτες που απελευθερώθηκαν επί των ημερών του», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, είναι ενδεικτική για το πως σκοπεύει το Μέγαρο Μαξίμου να αντιμετωπίσει τον πρώην πρωθυπουργό. Με «σκληρό ροκ», λένε οι πιο ήπιοι, με «τοξικότητα» και λάσπη, λένε οι συνομιλητές του Αλ.Τσίπρα. Και Μάλιστα, επισημαίνουν ότι αυτά του νούμερα που παρουσίασε δεν έχουν καμία σχέση με «βαρυποινίτες», αλλά με το σύνολο των απολύσεων που έγιναν από τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας μέσα σε μια πενταετία.

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι που εξέτισαν τις ποινές τους, ενώ ο Νίκος Παρασκευόπουλος, με δήλωση του, ισχυρίζεται ότι οι διατάξεις του νόμου του ήταν ακριβώς ίδιες -ως προς τους όρους απόλυσης κρατουμένων- με εκείνες της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου.

«Ουδέν σχόλιο» από Ανδρουλάκης

Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που εκτιμούν ότι η πιθανή επάνοδος Τσίπρα, θα προκαλέσει «πονοκεφάλους» στο ΠΑΣΟΚ. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφεύγει να σχολιάσει -δημόσια, τουλάχιστον- τα σενάρια, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εσωκομματικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσο ο κ. Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει, αν θα τον διασπάσει, είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μάθει στην πολιτική μου ζωή να σέβομαι τα άλλα κόμματα και να μην κάνω παιχνίδια», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον «Σκάι».

Εάν κι εφόσον οριστικοποιηθεί η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, τότε η Χαριλάου Τρικούπη, προφανώς και θα επανεξετάσει τη στρατηγική της απέναντι του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα τον αντιμετωπίζει ως βουλευτή της Κουμουνδούρου και όχι ως τον εν δυνάμει επικεφαλής της προοδευτικής παράταξης.

«Αγκαλιά» από ΣΥΡΙΖΑ…

Στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον φυσικό αρχηγό του κόμματος, θα σημάνει και μια διαφορετική πορεία για το κόμμα τους. Κακά τα ψέματα, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του, αν τους ρωτήσει κάποιος, δηλώνει ότι θέλει να συμπαραταχθεί μαζί του.



Παράλληλα, ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος υπερασπίζεται την «κληρονομιά» της τετραετίας 2015-2019, ενώ χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό ως «κεφάλαιο» για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη χώρα. Στο ίδιο μήκος και ο Κώστας Ζαχαριάδης, που ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος απάντησε σε έντονο ύφος στις «βολές» που εξαπέλυσε εναντίον του κ.Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

…και τη μισή Νέα Αριστερά

Θετικά για τον κ.Τσίπρα και την κυβέρνηση του, τοποθετείται η ηγεσία της Νέας Αριστερας . Ακόμα και όταν απογοητεύτηκαν από τη στάση του την περίοδο της εσωκομματικής σύγκρουσης με τον Στέφανο Κασσελάκη , πρόσωπα όπως ο Αλέξης Χαρίτσης , η Έφη Αχτσιόγλου , ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Νάσος Ηλιόπουλος , δεν στράφηκαν ποτέ δημόσια εναντίον του.



Αντίθετα, εναντίον του, στράφηκαν πρόσωπα όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και άλλα πρόσωπα από την παλιά ομάδα των «53», θεωρώντας τον υπεύθυνο για τα φαινόμενα που οδήγησαν εν τέλει στον εκφυλισμό της περιόδου Κασσελάκη. Όπως όλα δείχνουν, αυτά τα στελέχη δεν θα έχουν θέση στο νέο εγχείρημα -αν κι εφόσον γίνει- καθώς ούτε οι ίδιοι θέλουν, αλλά ούτε και ο πρώην πρωθυπουργός.