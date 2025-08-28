Επίθεση Ζωής σε Τσίπρα: «Του λείπουν τα φράγκα εξουσίας» – «Το νέο του κόμμα θα λέγεται Το Λαγούμι»

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στο OPEN υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας «δεν έχει εμφανιστεί στη Βουλή τα τελευταία δύο χρόνια και δύο μήνες, δεν έχει κάνει καμία ομιλία, αλλά εισπράττει κανονικά την αποζημίωση». Όπως είπε, «κάνει πολυτελή ζωή και προφανώς δεν του αρκεί ούτε αυτή. Όταν λέει ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας, τα οποία αγάπησε τόσο πολύ».

«Το νέο κόμμα θα λέγεται Το Λαγούμι»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας με σκωπτικό τόνο ότι «θα λέγεται Το Λαγούμι».

Σφοδρή κριτική στη διακυβέρνηση Τσίπρα

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε συνολική κριτική στη θητεία του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, κάνοντας λόγο για «παραβίαση του δημοψηφίσματος, το τρίτο μνημόνιο, το κυνήγι μαγισσών σε όσους διαφώνησαν, την καταστολή σε όσους διαμαρτυρήθηκαν, την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και την κακοστημένη παράσταση που έδωσε μετά».

Αιχμές και για την κυβέρνηση

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές μέσα στο 2025.

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιστολική ψήφο, έθεσε ερωτήματα για τη διαδικασία, δηλώνοντας ότι «πρέπει να κατατεθεί νέα πρόταση για προανακριτική επιτροπή» και ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα τη στηρίξει «αν υπάρξει και από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλα κόμματα».

Για τον εκλογικό νόμο

Τέλος, σχετικά με τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου και αύξησης του ορίου εισόδου στη Βουλή, προειδοποίησε: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Αν το επιχειρήσει, θα συντριβεί εκλογικά, γιατί θα δείξει ότι φοβάται την αντιπολίτευση».