Δημοσκόπηση Interview: Αισθητή πτώση για τη ΝΔ - Ο «Κανένας» για πρωθυπουργός - Το ποσοστό Τσίπρα

Υποχωρεί σημαντικά το ποσοστό της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της Interview για την POLITIC. Το κυβερνών κόμμα χάνει 4,5 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο (από 25,9%, στο 21,4%), όμως την ίδια στιγμή κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν καταφέρνει να εμφανίσει σημάδια ουσιαστικής δυναμικής. Η Ν.Δ. έχει προβάδισμα 9,2 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι δεύτερο με 12,2% (από 12% τον Ιούνιο).

Η Ελληνική Λύση ενισχύεται οριακά, από το 7% στο 8,4% κατακτώντας την τρίτη θέση και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%. Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,5%. Η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 4,4% (από 3,5%), το ΜέΡΑ25 στο 4,3% (από 3,5%), το Κίνημα Δημοκρατίας στο 4,1% (από 4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βρίσκεται χαμηλά, ενισχύοντας ελαφρώς το ποσοστό του από το 2,9% τον Ιούνιο στο 3,7% τον Αύγουστο.

Interview

Εκτίμηση ψήφου και «έκρηξη» των αναποφάσιστων

Οι αναποφάσιστοι έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό αφού από το ήδη υψηλό 16,7% του Ιουνίου ανέρχονται στο 17,4% τον Αύγουστο.

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:



Ν.Δ. 25,9%

ΠΑΣΟΚ 14,8%

Ελληνική Λύση 10,1%

Πλεύση Ελευθερίας 10%

ΚΚΕ 7,8%

Κίνημα Δημοκρατίας 5,3%

Φωνή Λογικής 5,2%

ΜέΡΑ25 5%

ΣΥΡΙΖΑ 4,5%

Interview

Καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Αξίζει να σταθεί κανείς στην ερώτηση της δημοσκόπησης «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα». Ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31% και ακολουθεί ο κ. Τσίπρας με 26%, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «Κανένας», που εκτινάσσεται στο 43%. Ο κ. Τσίπρας παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνα που κατέγραφε στις δημοσκοπήσεις πριν τις τελευταίες εθνικές εκλογές και η διαφοροποίηση στην εικόνα οφείλεται κυρίως στην πτώση του κ. Μητσοτάκη.

Interview

Διακυβέρνηση της χώρας

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», τα στοιχεία του Αυγούστου καταγράφουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τον Ιούνιο. Στην πρώτη θέση βρίσκεται και εδώ ο «Κανένας» με 30,9%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους αρχηγούς. Το ποσοστό του ωστόσο υποχωρεί αισθητά, από το 31,7% στο 26,5%, χάνοντας πέντε μονάδες σε δύο μήνες. Το ποσοστό του Νίκου Ανδρουλάκη παραμένει σχεδόν σταθερό (10% τον Ιούνιο, 9,3% τον Αύγουστο), ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κινείται στα ίδια επίπεδα (7,3% – 7,4%).

Interview

Τι θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση νέου κόμματος Τσίπρα

Το 30% όσων απάντησαν ποια πρέπει να είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, λένε ότι πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται (28%).

Όσον αφορά, τους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα. Αντιθέτως, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 39% προκρίνουν αυτόνομη πορεία.

Τι ζητούν οι πολίτες εν όψει ΔΕΘ

Στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία, οι πολίτες απαντούν κατηγορηματικά: το 57% ζητά μείωση της φορολογίας. Αντιθέτως, μόλις το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Επίσης, στο συγκεκριμένο ερώτημα για το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Το 41% προκρίνει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000–40.000 ευρώ, με τις υπόλοιπες επιλογές να συγκεντρώνουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.