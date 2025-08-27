Θάνος Πλεύρης: Πάνω από 1.000 οι νέες απελάσεις, 80% μείωση των ροών στην Κρήτη

Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν πραγματοποιηθεί 808 απελάσεις, οικειοθελείς και αναγκαστικές, ενώ έως τα τέλη του μήνα προγραμματίζονται άλλες 250, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, όπου εκκίνησε η συζήτηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την πορεία του μεταναστευτικού, μετά από τα μέσα Ιουλίου όποτε και ψηφίστηκε η τροπολογία για την αναστολή ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης γνωστοποίησε πως οι ροές στην Κρήτη παρουσίασαν μείωση κατά 80%, χάρη στη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, καθώς και τις διπλωματικές κινήσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη.

«Όταν μπαίνουν οι καραβιές με 2.500 κόσμο, έπρεπε να αντιδράσουμε»

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε 45 ημέρες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη οι μισοί μετανάστες από όσοι έφθασαν μόνο την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου, ενώ όλο τον Αύγουστο μέχρι τώρα αφίχθησαν όσοι σε μια μόνο μέρα τον Ιούλιο.

«Όταν μπαίνουν οι καραβιές με 2.500 κόσμο, έπρεπε να αντιδράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως βασικό στόχο την περαιτέρω αύξηση των επιστροφών. Σε αυτό το φόντο μάλιστα ανακοίνωσε πως έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπανγκλαντές και Αίγυπτο.

Κατά τον Θάνο Πλεύρη, οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα και προς αυτή την κατεύθυνση έχει διμερείς επαφές και σειρά συναντήσεων με πρέσβεις, ΔΟΜ και όλους τους φορείς που εμπλέκονται.

Σημειωτέον πως κατά την έναρξη της συνεδρίασης της επιτροπής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου.