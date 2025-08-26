Χατζηδάκης: «Ούτε μέρα χαμένη» για τη Βόρεια Χίο – Δέσμη μέτρων για στήριξη και ανάταξη

Συνολικό πρόγραμμα ανάταξης της Χίου, που δοκιμάστηκε σοβαρά το φετινό καλοκαίρι από μεγάλες πυρκαγιές στα κεντρικά και βόρεια του νησιού φαίνεται ότι ενεργοποιεί άμεσα το Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου , του υφυπουργού Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και βουλευτή Χίου, Νότη Μηταράκη , που επέδειξε από την πρώτη στιγμή γρήγορα αντανακλαστικά.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, ανάμεσα στα μέτρα, που αποφασίστηκαν ήταν:

η δρομολόγηση ενός προγράμματος αναδάσωσης, ύψους 2 δις ευρώ

η ενεργοποίηση του Χιος pass για την τουριστική περίοδο του έτους 2026, με στόχο τη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στο βόρειο τμήμα του νησιού

ειδικό πρόγραμμα με έργα για την άμεση προστασία των δασών στο νησί

η έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Χίου, Δήμου Χίου, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση υδρευτικών δικτύων και υποδομών,

ο ορισμός ειδικού συντονιστή για την ανάταξη της Βορείου Χίου κατά τα πρότυπα της βόρειας Εύβοιας,

η ίδρυση πυροσβεστικού σταθμού στην Αμανή, αλλά και η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας στο νησί.

Επιπλέον, στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει:

την τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές,

την κρατική αρωγή προς τις πληγείσες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 70% του κόστους της ζημιάς, κατόπιν αυτοψιών που πραγματοποιούνται από στελέχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

την επιπλέον χρηματοδότηση λόγω νησιωτικότητας για κάλυψη αυξημένου κόστους μεταφοράς και αποκατάστασης ζημιών σε απομακρυσμένες περιοχές,

αλλά και τη διερεύνηση της δυνατότητας θέσπισης ειδικών μέτρων στήριξης για επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να τονωθεί η οικονομία της περιοχής.

Μάλιστα, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε ημέρα για τη στήριξη της Βόρειας Χίου» διαβεβαιώνοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων.