Χίος: Στάχτη περίπου το 22% της επιφάνειας του νησιού από το 2016

Ανεξίτηλο είναι το στίγμα των πυρκαγιών που έχουν σαρώσει τη Χίο όχι μόνο φέτος το καλοκαίρι, αλλά και προηγούμενες χρονιές. Οι καταστροφικές φωτιές έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στην τοπική οικονομία.

Το νησί της Χίου βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο την περασμένη εβδομάδα λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έκαιγε για πάνω από ένα 24ωρο.

Πάνω από 100.000 στρέμματα κάηκαν φέτος

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus, τα οποία ανέλυσε το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από το 2016 μέχρι και τις 20 Αυγούστου περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει πληγεί από δασικές πυρκαγιές.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 180.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Από αυτά περισσότερα από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη το καλοκαίρι του 2025. Πρόκειται για δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και αγροτικές περιοχές.

Η καταστροφή, με την οποία ήρθε αντιμέτωπη η Χίος καταγράφεται στην παρακάτω φωτογραφία του meteo.gr.