Παρανάλωμα του πυρός ιστιοφόρο έξω από το λιμάνι της Δήλου - Άμεση η συνδρομή του Λιμενικού

Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Δήλου, σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, με τους δύο επιβαίνοντες σε αυτό να απομακρύνονται τελικά με ασφάλεια από το σκάφος, με τη συνδρομή του Λιμενικού που είχε ειδοποιηθεί.



Ειδικότερα, σήμανε συναγερμός στη Μύκονο όταν στελέχη του τοπικού Λιμεναρχείου ενημερώθηκαν για φωτιά σε σκάφος λίγο πιο έξω από τη Δήλο.



Άμεσα, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ιστιοπλοϊκό. Με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.