Έστελναν μαζικό μήνυμα σε μετανάστες: «Αποφύγετε την Ιταλία, κατευθυνθείτε στην Ελλάδα»

Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε πως μετανάστες δέχθηκαν στις αρχές Ιουλίου μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα στα οποία τους συνιστούσαν να αποφύγουν την Ιταλία, καθώς αυστηροποιεί το πλαίσιο εισόδου και τους καλούσαν να κατευθυνθούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Κρήτη και Γαύδο.

«Τους έλεγαν να μην πάνε στην Ιταλία και ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα και πως έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο. Όταν έχεις τέτοια επιθετική κίνηση των κυκλωμάτων, θα αντιδράσεις και με διπλωματία και με την καλύτερη προστασία και με την αποτροπή», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πάντως, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για μαζικό μήνυμα που στάλθηκε, αποφεύγοντας ωστόσο να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τους αποστολείς του.

Έρχεται νομοσχέδιο και για τη νόμιμη μετανάστευση

Την ίδια στιγμή, ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα ψηφιστεί και το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς πολλοί πολίτες τρίτων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα συνεργάζεται, επιλέγουν την παράνομη οδό λόγω κόστους και γραφειοκρατίας.

Το μεταναστευτικό νομοσχέδιο εισήχθη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εν μέσω αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη.

