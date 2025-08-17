Θάνος Πλεύρης για την επίθεση μετανάστη σε εύζωνες: «Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές»

Στο πρόσφατο επεισόδιο με έναν μετανάστη που είχε σταθεί μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και έβριζε τους εύζωνες, αναφέρθηκε ο Θάνος Πλεύρης.

Με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έκανε γνωστό ότι η αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει ο Αφγανός άνδρας, που δηλώνει 33 ετών, έχει ήδη διακοπεί και πώς έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος.

«Αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας, η αίτηση ασύλου του έχει ήδη διακοπεί», σχολίασε ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος έκανε επίσης γνωστό ότι έδωσε εντολή στον σχετικό φάκελο να διαβιβαστεί και το αποδεικτικό υλικό από την το περιστατικό με τους εύζωνες.



«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός για τον άνδρα που επικαλείται ρατσιστικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν, επειδή έχει γεννηθεί στο Ιράν και γι' αυτό ζητά άσυλο στη χώρα μας.

Δείτε βίντεο από το επεισόδιο στον Άγνωστο Στρατιώτη:

Ο Λάθρο βρίζει τον εύζωνα!

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη από το να καίει κανείς 🇬🇷 και να βρίζει αυτό που συμβολίζει ο εύζωνας!

Με ένα teaser θα έστρωνε για αρχή.

Τα υπόλοιπα στο τμήμα. #λαθροεισβολη #λαθρομεταναστευτικο pic.twitter.com/O38mIcJrUP — Panos.P 🇬🇷 (@PANOS_psl) August 16, 2025

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

«Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας.

Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του.

Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης.

Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».