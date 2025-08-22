Αλλάζουν όλα στη διαπίστωση της ηλικίας των αιτούντων άσυλο - Γιατί προβλέπεται ακτινογραφία καρπού

Με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , τίθεται σε εφαρμογή νέο πλαίσιο για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ανηλικότητά τους.

Η ρύθμιση στοχεύει στη διαφάνεια, την ορθή καταγραφή και την αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες υποδοχής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή έχει αμφιβολίες για την ηλικία ενός αιτούντος, προβλέπεται άμεση παραπομπή στη διαδικασία προσδιορισμού, η οποία διενεργείται αυθημερόν με τρεις μεθόδους:

Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης

Ψυχοκοινωνική εξέταση από ειδικό επιστήμονα

Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για εκτίμηση οστικής ηλικίας

Η ακτινογραφία κρίνει την ηλικία – Τι γίνεται αν αρνηθεί ο αιτών

Σε περίπτωση διαφορών, υπερισχύει η ακτινογραφία, ενώ η διαδικασία προχωρά μόνο με έγγραφη συναίνεση του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου του. Άρνηση συμμετοχής θεωρείται τεκμήριο ενηλικότητας, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την εξέταση του αιτήματος διεθνούς προστασίας.

Συνέπειες για ψευδείς δηλώσεις

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε: «Από την πρώτη στιγμή είχα εξαγγείλει την ανάγκη αξιόπιστου ελέγχου της ανηλικότητας. Με την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη και σε συνεργασία με τον Άδωνι Γεωργιάδη, προχωρήσαμε στη θέσπιση ενός επιστημονικά άρτιου συστήματος. Πλέον, όσοι δηλώνουν ψευδώς ανήλικοι θα έχουν συνέπειες, ενώ η άρνηση ελέγχου θα οδηγεί σε τεκμήριο ενηλικότητας και παραπομπή σε δομές ενηλίκων».

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε: «Η απόφαση ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες υποδοχής. Στόχος μας είναι η ακριβής καταγραφή της ηλικίας των αιτούντων, κάτι που συμβάλλει στη δικαιοσύνη και στη σωστή αξιολόγηση κάθε περίπτωσης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό σύστημα υποδοχής».