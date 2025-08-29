Αντιδρούν φορείς και οργανώσεις στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο

Αντίθετοι στην αυστηροποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων εμφανίστηκαν οι αρμόδιοι φορείς και οι οργανώσεις, κατά την ακρόασή τους επί του μεταναστευτικού νομοσχεδίου Πλεύρη στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Για διατάξεις που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες, ανάμεσά τους, η επέκταση των λόγων και του χρόνου κράτησης, έκανε λόγο η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε άτομα που χρήζουν προστασίας.

Τον προβληματισμό του εξέφρασε και ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, μιλώντας για διατάξεις που αντίκειται σε σειρά θεμελιωδών νομοθετημάτων, όπως η οδηγία για τις επιστροφές.

Για υπέρμετρη αυστηροποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων και άμεση ποινικοποίηση του αλλοδαπού πολίτη, μίλησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ελλάδας, ενώ και οι Διοικητικοί Δικαστές κατήγγειλαν πως ενισχύεται η καταστολή εις βάρος των μεταναστών.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας ζήτησε να αποσυρθούν οι διατάξεις που, όπως είπε, καταστρατηγούν το ενωσιακό δίκαιο, ενώ ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες κατήγγειλε ποινικοποίηση της μετανάστευσης, εκτιμώντας πως το νομοσχέδιο δεν θα καταφέρει ούτε καν το στόχο του, δηλαδή την αύξηση των απελάσεων. Ο ίδιος μάλιστα κατήγγειλε εκστρατεία φίμωσης και συκοφάντησης των ΜΚΟ, σχολιάζοντας πως δεν είναι δυνατόν να κατηγορούνται οι Οργανώσεις επειδή δεν συμμορφώνονται με την κυβερνητική πολιτική.

Για γενικευμένη ποινικοποίηση της παραμονής των μεταναστών μίλησε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ενώ το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων μίλησε για τιμωρητικό νομοσχέδιο. Την ανησυχία του για διατάξεις που πλήττουν δικαιώματα παιδιών εξέφρασε το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και για επικίνδυνες νομικές ακροβασίες μίλησε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Με τον ίδιο οριακό προϋπολογισμό της ΕΛΑΣ θα λυθεί το μεταναστευτικό;»

Από την πλευρά της, η ΠΟΑΣΥ υποστήριξε πως το υπουργείο Μετανάστευσης δεν μπορεί να υλοποιήσει τις πολιτικές που χαράσσει, εάν δεν συνδράμει η Αστυνομία, η οποία και πλέον καλείται να κλείσει σε φυλακές αλλοδαπών τους παράτυπους μετανάστες, αλλά και να τους συνοδεύσει στην απέλαση.

«Με τον ίδιο οριακό προϋπολογισμό της ΕΛΑΣ θα λυθεί το μεταναστευτικό;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος των αστυνομικών, καταγγέλλοντας πως οι συνάδελφοί του είναι στα όριά τους, εξαιτίας της υποστελέχωσης και της αύξησης των καθηκόντων.