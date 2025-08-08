Πλεύρης: Πληρωμένο εισιτήριο και 2.000 ευρώ σε όσους μετανάστες φύγουν οικεοθελώς

Την τακτική «καρότο και μαστίγιο» επιλέγει η κυβέρνηση για να ελέγξει το αυξανόμενο κύμα μετανάστευσης από την Αφρική. Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι ενισχύονται τα κίνητρα επιστροφής, καθώς σε όσους επιλέξουν οικοθελώς να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους ή που δεν εγκρίθηκε η αίτηση ασύλου θα λαμβάνουν 2.000 ευρώ ως μπόνους και πληρωμένο εισιτήριο για αυτούς που επιθυμούν οικειοθελώς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Διαφορετικά φυλάκιση 2 – 5 έτη χωρίς αναστολή και πληρωμή, ενώ αίρεται αυτή η ποινή εάν αποφασίσουν μετά να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Παράλληλα, ο υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται το νέο νομοσχέδιο που αφορά το βασικό, κεντρικό και μόνιμο πλαίσιο της αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης.

Φυλακή έως 5 χρόνια

«Πρέπει αυτός που τέλος πάντων βλέπεις ότι έχει μία πορεία να πάρει άσυλο, προφανώς αμέσως πρέπει να τρέξουν όλα τα προγράμματα που θα τον στηρίξουν, γιατί τυγχάνει διεθνούς προστασίας. Αυτός που βλέπεις ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ υποχρεωτικά προφανώς θα εξετάσει το άσυλό του, αλλά πρέπει από την πρώτη στιγμή να τον ενημερώνεις ότι εσύ που έρχεσαι από αυτή τη χώρα και το αίτημα, η αίτηση μάλλον θα απορριφθεί, ξέρεις τότε τι δυνατότητες έχεις. Δηλαδή, ότι εάν απορριφθεί η αίτησή σου και αυτή τη στιγμή μείνεις σε παράνομη διαμονή, δεν θα μπορέσεις να νομιμοποιηθείς στη χώρα, έχεις ποινικές κυρώσεις πλέον. Είναι το νέο νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε τέλη Αυγούστου. Άρα, κινδυνεύεις να πας στη φυλακή (2 έως 5 έτη χωρίς αναστολή και χωρίς πληρωμή) και επομένως τον προετοιμάζεις και του δίνεις τη δυνατότητα της οικειοθελούς αποχώρησης (…). Και η μόνη δυνατότητα που υπάρχει ακόμα και αν του επιβληθεί αυτή η ποινή, σε περίπτωση που συνεργαστεί να επιστρέψει, αίρεται η ποινή (…)».

Το μπόνους των 2.000 ευρώ

«Έχουν αλλάξει λοιπόν, οι συνθήκες. Οπότε προσπαθείς να τον προετοιμάσεις και να πάρεις τη συναίνεσή του, έστω και με έναν πιεστικό τρόπο. Διότι, για να δεχτεί κάποιος να επιστρέψει πίσω σε μια χώρα που δεν κινδυνεύει αλλά έφυγε γιατί δεν ήταν οικονομικά καλά, πρέπει να δει ότι έχει κάτι να χάσει (…). Αυτή τη στιγμή οι επιστροφές γίνονται με δύο τρόπους: Ο πρώτος τρόπος που είναι και ο πιο επιτυχής είναι οι λεγόμενες οικειοθελείς επιστροφές. Δηλαδή, κάποιος που θα δηλώσει οικειοθελώς ότι επιστρέφει, αίρονται όλες οι συνέπειες όχι μόνο με τον νόμο που βάζουμε φυλακή. Υπήρχαν και άλλες συνέπειες πριν (…). Και δεύτερον, πιο σημαντικό που υπάρχει σήμερα και δεν το αλλάζουμε αυτό είναι ότι και πληρώνεται το εισιτήριό του και υπάρχει και μια οικονομική βοήθεια η οποία μπορεί να ανέρχεται έως 2.000 ευρώ, να επιστρέψει και αν κάνει και μία αίτηση επιπλέον σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων μπορεί να έχει και μία επιπλέον στήριξη στο αρχικό διάστημα στη χώρα που θα πάει. Άρα, πληρώνουμε και το εισιτήριο και 2.000€ (…)».

«Βραχιολάκι» σε όσους απορρίπτεται το άσυλο

Και τόνισε «Αυτή η ηλεκτρονική επιτήρηση λοιπόν, θα γίνεται με το «βραχιολάκι», (όπως γίνεται στους κρατούμενους), για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλό τους (…)»

«Η επέκταση του μέτρου έχει λογική μόνο άμα συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες. Άμα, εξομαλυνθεί, παραμείνουμε δηλαδή, σε αυτές τις λογικές, ενδεχομένως ξέρετε ότι θα έχει πιο δύσκολη επιχειρηματολογία. Το αφήνουμε λοιπόν, ανοιχτό ανάλογα με τις ροές (…). Με τα σημερινά λοιπόν, δεδομένα, η λογική λέει ότι δεν υπάρχει λόγος, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει τον υπόλοιπο Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο. Άρα, δεν μπορούμε από τώρα να πούμε κάτι (…)».

Κόβονται επιδόματα σε παράτυπους μετανάστες

«(…) Επανεξετάζουμε το σύνολο των παροχών, οι οποίες υπάρχουν σε μια λογική, αυτή των αντικινήτρων ότι όπως του λες ότι αν απορριφθεί το άσυλό σου πας φυλακή, αντίστοιχα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δικαιούται άσυλο θα πρέπει να αντιληφθεί ότι εδώ δεν μπορεί ξαφνικά να αντιμετωπίζεται, εμφανίζομαι και έχω μια σειρά από παροχές. Άρα, το κομμάτι των παροχών συνολικά στα άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο θα επανεξεταστεί στο σύνολό του (…). Κόβεται λοιπόν, και αναπροσαρμόζεται το σύνολο των επιδομάτων. Αυτή τη στιγμή τα εξετάζουμε. Και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να πούμε ακριβώς ποια επιδόματα θα κοπούν, ποια θα περιοριστούν και ποια στροφή θα γίνει (…)».

Θα γίνει σταθερή δομή στην Κρήτη – Έτοιμη το επόμενο καλοκαίρι που θα ξεκινήσουν οι ροές

Και εξήγησε «(…) Ότι πρέπει να γίνει δομή, πρέπει να γίνει. Αυτή η δομή όπως αντιλαμβάνεστε θέλει ένα χρονικό διάστημα. Θα χρηματοδοτηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (…). Ο στόχος για μένα είναι να προλάβουμε τις ροές του χρόνου, δηλαδή, το επόμενο καλοκαίρι (…)».