Η Κρίση του Δυτικού Πολιτισμού μέσα από τον Καθρέφτη της Μετανάστευσης

Όταν ο κόσμος φεύγει από τις εστίες του εξαιτίας της Δύσης – και η Δύση δεν ξέρει πια ποια είναι

Τα μεταναστευτικά ρεύματα των τελευταίων δεκαετιών έχουν επανειλημμένα παρουσιαστεί ως εξωτερική απειλή για τον δυτικό κόσμο: πολιτισμική, δημογραφική, θρησκευτική. Όμως, στην ουσία, αποτελούν καθρέφτη μιας βαθύτερης εσωτερικής κρίσης. Ο Δυτικός πολιτισμός βρίσκεται σε ιστορικό σταυροδρόμι – όχι εξαιτίας των μεταναστών, αλλά επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί τις συνέπειες των δικών του επιλογών.

Οι Ρίζες της Μετανάστευσης βρίσκονται στη Δύση

Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικός στη γεωπολιτική για να αντιληφθεί ότι πολλές από τις κρίσεις που προκαλούν μεταναστευτικά ρεύματα προέρχονται – άμεσα ή έμμεσα – από δυτικές πολιτικές επιλογές:

Επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στη Λιβύη,

Οικονομική αποσταθεροποίηση μέσω «αναπτυξιακών» προγραμμάτων που επέβαλαν η Δύση και οι θεσμοί της,

Υποστήριξη δικτατορικών καθεστώτων για γεωστρατηγικά συμφέροντα.

Η αποδόμηση αυτών των κοινωνιών οδήγησε σε μαζική προσφυγιά και μετανάστευση. Αντί να αναγνωρίσει αυτή την ευθύνη, η Δύση συχνά υψώνει τείχη – πολιτικά, ρητορικά και κυριολεκτικά.

Ανικανότητα ή Απροθυμία Ενσωμάτωσης;

Ακόμη και όταν οι μετανάστες φτάνουν στη Δύση, δεν βρίσκουν μια κοινωνία έτοιμη να τους υποδεχτεί. Το αφήγημα της πολυπολιτισμικότητας αποδείχτηκε ρηχό όταν έπρεπε να εφαρμοστεί στην πράξη. Οι δυτικές κοινωνίες, με δημογραφική φθορά και εργασιακά κενά, χρειάζονται μετανάστες, αλλά ταυτόχρονα τους φοβούνται, τους ενοχοποιούν, τους χρησιμοποιούν ως αποδιοπομπαίους τράγους.

Αυτή η αντίφαση αποκαλύπτει την εσωτερική σύγχυση του δυτικού πολιτισμού:

Ποιος είναι; Ποιες αξίες υπερασπίζεται; Είναι όντως “καθολικές” οι έννοιες της ελευθερίας και της ισότητας – ή απλώς εργαλεία επιλεκτικής εφαρμογής;

Η Μετανάστευση ως Σύμπτωμα – Όχι ως Αιτία

Η μεταναστευτική πίεση δεν είναι το πρόβλημα καθαυτό. Είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης παρακμής:

Ένας πολιτισμός που δεν εμπνέει, δεν πείθει, δεν ενώνει.

Μια οικονομία που αναπαράγει ανισότητες.

Μια πολιτική τάξη που εργαλειοποιεί τον φόβο αντί να χαράσσει οραματική στρατηγική.

Η κρίση ταυτότητας του Δυτικού κόσμου δεν προέρχεται από τους ξένους, αλλά από την απώλεια νοήματος στο εσωτερικό του.

Ηθική Ευθύνη και Πολιτισμική Αυτογνωσία

Ο Δυτικός κόσμος καλείται να αντικρίσει τον καθρέφτη. Αν θέλει να επιβιώσει ως πολιτισμός και όχι απλώς ως οικονομική ή στρατιωτική υπερδύναμη, πρέπει να αναμετρηθεί με:

Τις ηθικές συνέπειες των πράξεών του στον παγκόσμιο Νότο,

Την ευθύνη του να προσφέρει ελπίδα – όχι μόνο στους μετανάστες, αλλά και στους δικούς του νέους που παραιτούνται σιωπηλά,

Την ανάγκη για ανανέωση του πολιτισμικού του αφηγήματος – πέρα από καταναλωτισμό και τεχνολογική αυταπάτη.

Επίλογος

Ο κόσμος που δημιούργησε η Δύση επέστρεψε στην αυλή της. Τα κύματα των προσφύγων και των μεταναστών δεν είναι εισβολείς, είναι προϊόντα της ίδιας της ιστορίας της. Όσο ο Δυτικός πολιτισμός θα αρνείται να το αναγνωρίσει, θα διολισθαίνει σε εσωστρέφεια, φόβο και τελικά πολιτισμική παρακμή. Αν όμως το παραδεχτεί και αλλάξει ρότα, μπορεί – έστω και καθυστερημένα – να ξαναβρεί τον εαυτό του.