Προειδοποίηση Λαγκάρντ: «Η Ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Γουαϊόμινγκ, προειδοποίησε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την μετανάστευση, να μην αγνοούν τον ρόλο της, ακόμη κι αν αυτή τροφοδοτεί πολιτικές εντάσεις όπως αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμά του το περιοδικό Politico.

The European Union's economy would have looked far weaker after the pandemic without foreign workers, European Central Bank chief Christine Lagarde said Saturday.https://t.co/oMfjt6awFX — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 24, 2025

Η κυρία Λαγκάρντ είπε επιπλέον ότι η εισροή ξένου εργατικού δυναμικού βοήθησε την ευρωζώνη να απορροφήσει διαδοχικά σοκ, όπως η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και ο πληθωρισμός-ρεκόρ, διατηρώντας ταυτόχρονα σε ικανοποιητικά επίπεδα την ανάπτυξη και την απασχόληση.



Η απασχόληση στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 4,1% από τα τέλη του 2021 έως τα μέσα του 2025, σχεδόν ισοδύναμα με την αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.



Στη συνέχεια η επικεφαλής της ΕΚΤ επισήμανε πως «αν και το 2022 οι ξένοι εργαζόμενοι αντιπροσώπευαν μόλις το 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού, έχουν συμβάλει στο ήμισυ της αύξησής του τα τελευταία τρία χρόνια», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «χωρίς αυτήν τη συμβολή οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα ήταν πιο πιεσμένες και η παραγωγή χαμηλότερη».

Το παράδειγμα της Γερμανίας

Η κυρία Λαγκάρντ έκανε ειδική αναφορά στη Γερμανία και την Ισπανία. Το ΑΕΠ της Γερμανίας θα ήταν σήμερα περίπου 6% χαμηλότερο χωρίς την εργασία μεταναστών, ενώ η ισχυρή ανάκαμψη της Ισπανίας επίσης «οφείλεται σε μεγάλο βαθμό» στους ξένους εργαζόμενους, όπως είπε χαρακτηριστικά.



Σε όλη την ευρωζώνη, η απασχόληση έχει αυξηθεί πάνω από 4% από το 2021, ακόμη και αν οι κεντρικές τράπεζες προχώρησαν στις πιο απότομες αυξήσεις επιτοκίων των τελευταίων ετών.



Η πρόεδρος της ΕΚΤ υποστήριξε ότι «η μετανάστευση διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αντιστάθμιση της πτώσης του ευρωπαϊκού δείκτη γεννήσεων και της αυξανόμενης προτίμησης για μικρότερες ώρες εργασίας». «Αυτό», όπως είπε, «βοήθησε τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν την παραγωγή και συγκράτησε τις πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη κι όταν οι μισθοί υστερούσαν σε σχέση με τις τιμές».

Οι πολιτικές διαστάσεις του μεταναστευτικού

Πάντως η πρόεδρος της ΕΚΤ έδειξε να αναγνωρίζει και τις πολιτικές διαστάσεις του μεταναστευτικού καθώς και τις εντάσεις που δημιουργεί. «Η μετανάστευση θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να παίξει καθοριστικό ρόλο στην άμβλυνση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού καθώς οι εγχώριοι πληθυσμοί γερνούν. Ωστόσο οι πολιτικοοικονομικές πιέσεις μπορεί όλο και περισσότερο να περιορίσουν τις εισροές» είπε.



Η ίδια τόνισε επιπλέον ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας βγήκε από τα πρόσφατα σοκ σε «απροσδόκητα καλή κατάσταση» αλλά προειδοποίησε ότι «αυτή η δυναμική δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη».



Καταλήγοντας η κυρία Λαγκάρντ επισήμανε ότι «η δημογραφική συρρίκνωση, η πολιτική αντίδραση και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των εργαζομένων εξακολουθούν να απειλούν την ανθεκτικότητα της ευρωζώνης».