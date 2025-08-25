«Κεραυνοί» Μαρινάκη για Τσίπρα: «Έχει λείψει μόνο στους 17.000 βαρυποινίτες- Εξαπάτησε την κοινωνία»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα κατά την πρώτη καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει το άρθρο που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde».

Όταν ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει λείψει και πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στους μόνους που έχει λείψει ο Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, στους βιαστές, στους εγκληματίες, που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του».

Παράλληλα, με αφορμή το «μου λείπει η ενεργός πολιτική» που είχε αναφέρει ο κ. Τσίπρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε: «Τι σημαίνει μου λείπει η ενεργός πολιτική; Ο κ. Τσίπρας είναι εκλεγμένος βουλευτής και δεν έχει δώσει μια ομιλία στη Βουλή», για να προσθέσει: «Αν θέλει, πάντως, να επιστρέψει, ας επιστρέψει. Δημοκρατία έχουμε»

«Καρφιά» και προς το ΠΑΣΟΚ: «Κάθε τι που προτείνεις πρέπει να το έχεις υπολογίσει»

Όσον αφορά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και την επικείμενη πρόταση Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε:

«Κάθε τι που προτείνεις πρέπει να το έχεις υπολογίσει. Πρέπει αρχικά να υπολογίσουν τα λεφτά και δεύτερον τους ψηφοφόρους. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μία περίεργη λαϊκίστικη πολιτική των δανεικών οπού έτσι συστήθηκε και στους πολίτες της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Το πιο οξύμωρο είναι ότι ενώ ζητούν αύξηση στα πάντα, καταγελούν τα φορολογικά έσοδα του κράτους τα οποία έχουν αυξηθεί. Είναι αδιανόητο να μιλάει ένα κόμμα για φορο-επιστροφή και να μην μπορεί να πει έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση της ΝΔ».

Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα

Να θυμίσουμε πως στο άρθρο του στην Le Monde, ο πρώην πρωθυπουργός είχε δηλώσει «περήφανος» για τη δύσκολη επιλογή που έκανε τότε, υπογράφοντας τη συμφωνία με τους πιστωτές, η οποία –όπως τόνισε– επέτρεψε στην Ελλάδα να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία.

«Ήθελα με το δημοψήφισμα του 2015 να πετύχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό. Ήταν μια μορφή δραματοποίησης που έφερε παραχωρήσεις από τους πιστωτές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία οδήγησε τελικά στη ρύθμιση του χρέους και στην έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018.

Το δημοψήφισμα

Απαντώντας στην κριτική ότι προχώρησε σε «κωλοτούμπα» μετά το «Όχι» του δημοψηφίσματος, ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι οι πολίτες τον στήριξαν εκ νέου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, ενώ τόνισε: «Χάρη σε αυτή την επιλογή, η Ελλάδα σήμερα είναι μια κανονική χώρα, εκτός διεθνούς εποπτείας».

Ο πρώην πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι οι πολιτικές λιτότητας επιβάρυναν την κοινωνία, αποδίδοντάς τες κυρίως σε εμμονές του ΔΝΤ και της Γερμανίας, σημειώνοντας ωστόσο πως «ορισμένες μεταρρυθμίσεις, όπως η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, ήταν αναγκαίες».

Σχολιάζοντας την πορεία της χώρας μετά την κρίση, στάθηκε στην ανισοκατανομή των ωφελειών της ανάπτυξης: «Σύμφωνα με έρευνες, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, ενώ το 45% αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Η σημερινή κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της μεταμνημονιακής περιόδου».

Αναφερόμενος στη δική του θητεία, υπογράμμισε ότι «το μεγαλύτερο βάρος της λιτότητας είχε ήδη επιβληθεί στα δύο πρώτα μνημόνια», ενώ ο ίδιος επέλεξε να το κατανείμει δικαιότερα: «Τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν για τους πλουσιότερους».

Η επόμενη ημέρα για τον Αλέξη Τσίπρα

Για την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, σημείωσε ότι «προτεραιότητα δεν ήταν το προσωπικό μου συμφέρον, αλλά η ανανέωση», αν και παραδέχθηκε πως οι εξελίξεις «δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζει την ίδρυση νέου κόμματος: «Γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο». Ωστόσο, δεν έκρυψε τη νοσταλγία του για την ενεργό πολιτική: «Δεν δίψασα ποτέ για εξουσία. Μου λείπει όμως η επαφή με τους πολίτες».