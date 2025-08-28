Παύλος Μαρινάκης: «Η αλήθεια δεν παραχαράσσεται – Οι μικρομεσαίες χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη στήριξη»

Ήταν ένα ευχάριστο πρωινό ανάγνωσμα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , σχολιάζοντας άρθρο γνωστού site που –κατά τον ίδιο– «πρωταγωνιστεί στο να ξαναγράψει την ιστορία για τον κ. Τσίπρα ». «Δημοκρατία έχουμε, καλά κάνουν, αλλά όταν γράφεις κάτι πρέπει να το γράφεις πλήρως. Αλλιώς κάνεις προπαγάνδα. Είναι η μισή αλήθεια», τόνισε, απαντώντας με αριθμούς και στοιχεία για τη φτώχεια, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

«Η μείωση της φτώχειας έχει τριπλάσια σημασία»

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι το ποσοστό των συμπολιτών μας που ζουν κάτω από το όριο φτώχειας μειώθηκε κατά 2% την περίοδο 2019-2024. Όμως, όπως σημείωσε, το διάμεσο εισόδημα αυξήθηκε καθαρά κατά 16%, από τα 8.195 ευρώ το 2019 στα 10.850 ευρώ το 2024. «Αυτό δίνει τριπλάσια σημασία στη μείωση της φτώχειας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ανέδειξε την αύξηση της απασχόλησης με μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ υπενθύμισε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο 2015-2019, η Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της Ε.Ε. σε ρυθμούς ανάπτυξης (0,9% έναντι 2,3% του μέσου όρου). «Σήμερα, παρά τις κρίσεις και τους πολέμους, η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από την Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά.

Από τα 1.000 ευρώ στον μέσο μισθό

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι το 2019, 2 στους 3 εργαζομένους έπαιρναν κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει πέσει στο 46%. «Δεν είναι λίγο, αλλά είναι πολύ λιγότερο», σχολίασε, σημειώνοντας ότι ο μέσος μισθός αυξήθηκε περισσότερο από τον πληθωρισμό, απορροφώντας τις ανατιμήσεις.

«Η Ελλάδα ήταν μια διαλυμένη οικονομία, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια αξιόπιστη χώρα, ισότιμος συνομιλητής που αυξάνει σταδιακά το εισόδημα των πολιτών», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα κάνουμε το μαύρο άσπρο».

«Οι μικρομεσαίες ήταν οι μεγάλοι αδικημένοι – Στήριξη πάνω από 7 δισ. ευρώ»

Στρέφοντας το βλέμμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο Παύλος Μαρινάκης παραδέχτηκε ότι «χρειάζονται ακόμη περισσότερη στήριξη», θυμίζοντας όμως τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Μείωση φορολογίας από 28% σε 22%.

Μείωση προκαταβολής φόρου: από 100% στο 55% για ατομικές και στο 80% για νομικά πρόσωπα.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 40,56% σε 35,16%.

Παράλληλα, περισσότερες από 300.000 ΜμΕ έχουν λάβει 1,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ πάνω από 11.000 εξασφάλισαν δάνεια 1,95 δισ. ευρώ με εγγυήσεις του ίδιου Ταμείου.





Από το ΕΣΠΑ, την περίοδο 2019-2024, δόθηκαν 2,3 δισ. ευρώ, ενώ με τις δράσεις Covid (επιστρεπτέες, επιδότηση τόκων, ενισχύσεις επιχειρηματικότητας) το συνολικό πακέτο φτάνει τα 7 δισ. ευρώ.

«Υπάρχει πολιτική στήριξης, αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη. Θα συνεχίσουμε τη μείωση φόρων και την ελάφρυνση του επιχειρείν», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.