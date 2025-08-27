Σφοδρή αντιπαράθεση Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ με φόντο τις δηλώσεις Ανδρουλάκη

Κλίμα έντασης διαμορφώθηκε στο πολιτικό σκηνικό, μετά την ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων μεταξύ του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Η αφορμή δόθηκε από τηλεοπτική συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι ψευδώς υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με εκτενή δήλωση, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για «ψευδή και συκοφαντική» αναφορά.

Ο Παύλος Μαρινάκης παρέθεσε αυτολεξεί όσα είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι αναφέρθηκε αφενός στη στάση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που είχαν ψηφίσει «παρών» σε παραπομπή για εσχάτη προδοσία, αφετέρου στη σύμπλευση με την κα Κωνσταντοπούλου στην πρόταση δυσπιστίας. «Εσείς ενώσατε δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανακαλέσει, θέτοντας μάλιστα το ενδεχόμενο είτε παρανόησης είτε συνειδητής συκοφαντίας.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε με δική του ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραποιεί την πραγματικότητα. «Δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ», τόνισε το Γραφείο Τύπου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει ευθύνες υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες.

Η Χαριλάου Τρικούπη επεσήμανε επίσης ότι ο κ. Μαρινάκης «χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης», θέτοντας το ερώτημα αν αυτή είναι «η πολιτική αισθητική του κ. Μητσοτάκη ή προσωπική του τακτική».