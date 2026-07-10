Φωτιά τώρα στην Οινούσσα Σερρών - Μήνυμα 112 στους κατοίκους

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Οινούσσας Σερρών, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 και εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση πλησίον του οικισμού.

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς, στις 15:13 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους της Οινούσσας να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι Σερρών για λόγους ασφαλείας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Στην περιοχή μεταβαίνει επίσης το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.