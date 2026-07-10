Ασπρόπυργος: Πώς ξεκίνησε η κόλαση φωτιάς και εκρήξεων - Παραμένουν στην εντατική τρεις τραυματίες

Τρεις διασωληνωμένοι στην Εντατική και οκτώ με αναπνευστικά προβλήματα άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανταλλακτικών και συνεργείου βαρέων οχημάτων στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης (9/7), με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στα αίτια της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, ενώ πυκνοί καπνοί σκέπασαν την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία. Οι Αρχές ενεργοποίησαν προειδοποιητικά μηνύματα προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται οι εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στον χώρο όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κατά την εκτέλεση εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, η οποία φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, επεκτεινόμενες σε γειτονικές επιχειρήσεις και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το συνεργείο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές καταστροφές υπέστησαν ακόμη δύο όμορες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων και φέρεται να ενεπλάκη στην αλυσιδωτή εξέλιξη του περιστατικού.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο με ειδικά οχήματα και βραχιονοφόρα, ενώ στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγουν στοιχεία και λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους, αυτόπτες μάρτυρες και τον οδηγό του βυτιοφόρου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Η κατάσταση των τραυματιών

Συνολικά τραυματίστηκαν έντεκα άτομα από τη φονική πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε, με τρεις εξ αυτών να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Στο Νοσοκομείο «Θριάσιο» διακομίστηκαν έξι τραυματίες. Οι δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, τρεις φέρουν ελαφρά εγκαύματα και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ ένας έλαβε εξιτήριο μετά την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών.

Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων βρίσκεται ένας από τους δύο Ρουμάνους εργαζομένους που εκτελούσαν εργασίες οξυγονοκόλλησης, καθώς και εργαζόμενος σε γειτονική επιχείρηση, ο οποίος έσπευσε να συνδράμει μετά την εκδήλωση της φωτιάς, αλλά τραυματίστηκε από την έκρηξη του βυτιοφόρου.

Την ίδια ώρα, ακόμη πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Ένας από αυτούς νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της έκθεσής τους στους πυκνούς καπνούς που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Δύο συλλήψεις για την υπόθεση

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησαν εκτενή αυτοψία στον χώρο, συγκεντρώνοντας κρίσιμα ευρήματα και αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το περιστατικό συνδέεται με εργασίες που εκτελούνταν με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φωτιά φέρεται να επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς προπανίου που βρισκόταν εντός της επιχείρησης, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Η σχηματισθείσα δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί φορείς υποστηρίζουν ότι είχαν επανειλημμένα επισημάνει ζητήματα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, κάνοντας λόγο για ελλιπείς ελέγχους και ανεπαρκή μέτρα προστασίας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο αναμένεται να λάβει επιπλέον καταθέσεις από εργαζόμενους και τραυματίες, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.