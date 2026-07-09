Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο - 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι

Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανταλλακτικών βαρέων οχημάτων στον Ασπρόπυργο, στις 8 περίπου το πρωί της Τρίτης 9 Ιουλίου, με 11 ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί, οι τρεις εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι.

Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου υπήρχε μάλιστα βυτιοφόρο με δεξαμενή προπανίου, ενώ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις που είχαν ως αποτέλεσμα την πολύ γρήγορη εξάπλωσε της φωτιάς, η οποία προκάλεσε ζημιές σε 4 επιχειρήσεις.

Μάλιστα, η στιγμή μίας από τις ισχυρές εκρήξεις στο εργοστάσιο καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο.

11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά συνολικά έχουν τραυματιστεί 11 άτομα. Έξι από αυτά διακομίστηκαν στο Θριάσιο, με δύο τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας εξ αυτών μεταβαίνει στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών.

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/2ZHD6nmtR7 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 9, 2026

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης ένας ελαφρά τραυματίας, ενώ ένας άλλος μεταφέρεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Από δύο άτομα που προσήλθαν νωρίτερα στο Θριάσιο, ο ένας υπέγραψε και αποχώρησε και ο άλλος πήρε εξιτήριο.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Ένας 42χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν όπου και διασωληνώθηκε, ενώ οργανώνεται η διακομιδή του σε Μονάδα Εγκαυμάτων στο ΚΑΤ. Στο «Αττικόν» προσήλθαν ακόμα τέσσερα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Πήρε φωτιά ο διπλανός χώρος και επεκτάθηκε σε εμάς»

Από τη φωτιά φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί πάνω από μία επιχειρήσεις.

Μιλώντας στον FLASH, ο ιδιοκτήτης μίας εκ των επιχειρήσεων που τυλίχθηκε στις φλόγες, σημείωσε: «Έμαθα ότι πήρε φωτιά διπλανή επιχείρηση και επεκτάθηκε σε εμάς. Είχα έξω μηχανήματα, το κτίριο που νοικιάζω πήρε φωτιά». «Οπωσδήποτε έχω καταστροφές», είπε ο Νίκος Τραμουλίδης.

Μήνυμα 112 για εκκένωση

Μήνυμα 112 εστάλη από την Πολιτική Προστασία στις 8.34, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο, μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν στο σημείο της πυρκαγιάς. Στο σημείο βρέθηκαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Στην περιοχή μετέβη και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμών Δυτικής Αττικής, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Εξαιτίας του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή του Ασπροπύργου.