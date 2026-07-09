«Έχουν καταστραφεί όλα»: Τι λέει ιδιοκτήτης επιχείρησης στον FLASH για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Για την καταστροφική πυρκαγιά που εκτυλίχθηκε στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης (9/7) μίλησε ο ιδιοκτήτης επιχείρησης που υπέστη εκτεταμένες ζημιές, Νικόλαος Τρανουλίδης, αποκλειστικά στον FLASH σχετικά με τον απολογισμό των ζημιών.

Όπως περιέγραψε, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γειτονική επιχείρηση και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στις δικές του εγκαταστάσεις. «Πήρε ο δίπλα φωτιά και επεκτάθηκε και στα δικά μας τα μέρη και είχα έξω μηχανήματα, το κτήριο που έχω νοικιάσει έχει πάρει φωτιά», εξήγησε αρχικά.

Σε ερώτηση σχετικά με τον απολογισμό της πυρκαγιάς, σημείωσε πως άτομο που βρίσκεται αυτή την ώρα κοντά στην επιχείρηση υποστηρίζει πως έχουν καταστραφεί όλα. «Όχι τώρα ήρθαμε. Έχουμε οπωσδήποτε καταστροφές. Από ότι μου είπε το παιδί που είναι κει, ότι καταστραφήκαν όλα. Συνέπεσε να μεταφέρω και όλα τα μηχανήματα εκεί που έχει πάρει φωτιά τώρα. Πάω να δω τι καταστροφή έχουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ευτυχώς, όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησής του είναι καλά στην υγεία τους. «Είναι όλοι καλά, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, ο δίπλα είχε», υπογράμμισε.