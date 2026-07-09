Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Συναγερμός κοντά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών που καίγεται

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Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης σε απορρίμματα στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη ,στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, την ώρα που συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών της περιοχής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η νέα εστία εντοπίζεται βορειοανατολικά του φλεγόμενου εργοστασίου, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίον του καταυλισμού των Ρομά.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εκτάσεις ή εγκαταστάσεις.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.