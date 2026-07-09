Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα 112 στους κατοίκους

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 15:00 σε αύλειο χώρο επιχείρησης, πλησίον της παραλίας, κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 23 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο βιοτεχνίας. Ωστόσο, στη συνέχεια επεκτάθηκε και εισήλθε στο εσωτερικό της επιχείρησης, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone, το οποίο διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μήνυμα από το 112

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αύλειο χώρο επιχείρησης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό των εγκαταστάσεών της.

Στις 16:13 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και κλήθηκαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.