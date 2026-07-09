Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο: 8 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι - Εκρήξεις στον χώρο

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος, Ευγενία Γιαννακέλου, Μιχάλης Λεγάκης

Συναγερμός έχει σημάνει στον Ασπρόπυργο από τις 8 περίπου το πρωί της Πέμπτης (9/7), καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η πυρκαγιά έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις καθώς στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης φαίνεται πως υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, ενώ στην περιοχή ακούγονται εκρήξεις.

Τρία άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά συνολικά έχουν τραυματιστεί 8 άτομα. Επτά εξ αυτών διακομίστηκαν στο Θριάσιο, με δύο τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται τρεις άλλοι ελαφρά τραυματίες, οι οποίοι ενδεχομένως να λάβουν εξιτήριο μέσα στην ημέρα, ενώ δύο άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο και πήραν ήδη εξιτήριο.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Ένας ακόμα άνδρας, 42 χρόνων, νοσηλεύεται βαριά διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Αττικόν, ενώ αναμένεται η διακομιδή του σε Μονάδα Εγκαυμάτων στο ΚΑΤ. Στο «Αττικόν» προσήλθαν ακόμα δύο άτομα με δύσπνοια.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Πήρε φωτιά ο διπλανός χώρος και επεκτάθηκε σε εμάς»

Από τη φωτιά φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί πάνω από μία επιχειρήσεις.

Μιλώντας στον FLASH, ο ιδιοκτήτης μίας εκ των επιχειρήσεων που τυλίχθηκε στις φλόγες, σημείωσε: «Έμαθα ότι πήρε φωτιά διπλανή επιχείρηση και επεκτάθηκε σε εμάς. Είχα έξω μηχανήματα, το κτίριο που νοικιάζω πήρε φωτιά». «Οπωσδήποτε έχω καταστροφές», είπε ο Νίκος Τραμουλίδης.

Μήνυμα 112 για εκκένωση

Μήνυμα 112 εστάλη από την Πολιτική Προστασία στις 8.34, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο, μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Αποκλεισμένοι οι γύρω δρόμοι

Ισχυρές είναι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο της πυρκαγιάς. Στο σημείο βρίσκονται 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Ακούγονται εκρήξεις στην περιοχή του Ασπρόπυργου.



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/CXhMauFwFs — Flash.gr (@flashgrofficial) July 9, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις που επιχειρούν να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της και την αποτροπή επέκτασής της.

Στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμών Δυτικής Αττικής, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Εξαιτίας του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.