Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Βίντεο του FLASH από τη μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε, αυτή τη φορά στη Λάρισα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον Αργυρόμυλο Λάρισας, σήμερα Τετάρτη (8/7) περίπου στις 12:45.

Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν σταλεί και ενισχύσεις. Για την ώρα στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Φωτιά σε εξέλιξη στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο pic.twitter.com/g2eb7c65vg — Flash.gr (@flashgrofficial) July 8, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, όμως ο κίνδυνος μεγαλώνει καθώς αυτήν την ώρα η φωτιά φαίνεται να εξελίσσεται σε δασική έκταση.

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.