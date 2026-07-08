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Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Βίντεο του FLASH από τη μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Λάρισα, κίνδυνος επέκτασης σε δασική έκταση.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε, αυτή τη φορά στη Λάρισα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον Αργυρόμυλο Λάρισας, σήμερα Τετάρτη (8/7) περίπου στις 12:45. 

Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν σταλεί και ενισχύσεις. Για την ώρα στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, όμως ο κίνδυνος μεγαλώνει καθώς αυτήν την ώρα η φωτιά φαίνεται να εξελίσσεται σε δασική έκταση.

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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