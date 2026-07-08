Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7), λίγο μετά τις 12:30, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση του Κιλκίς, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις όπου απαιτείται.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Π.Ε. Κιλκίς καθώς και μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.)

Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε καλλιεργήσιμη περιοχή και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.