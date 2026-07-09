Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Άμεση κατάσβεση – Προληπτική εκκένωση λόγω καπνού

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαντα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7) στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δωμάτιο της Α' Παθολογικής Κλινικής, στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου.



Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 05:00 και αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, με αποτέλεσμα να τεθεί γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό.



Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ συνέδραμαν ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.



Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση των ασθενών από τον πρώτο όροφο, καθώς και από τους υπερκείμενους ορόφους, εξαιτίας του καπνού που αναπτύχθηκε στο κτίριο. Η επιχείρηση εξελίχθηκε με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.

Γιάννης Κέμμος





Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Για τον λόγο αυτό, στο νοσοκομείο μετέβη κλιμάκιο του Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.



Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ οι λειτουργίες του νοσοκομείου συνεχίζονται με τις απαραίτητες προσαρμογές μετά το περιστατικό.