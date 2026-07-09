Τραγωδία στο Σισμανόγλειο: Νεκρή 90χρονη μετά τη φωτιά – Τι λένε Γεωργιάδης, Γιαννακός

Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από τηνπυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7) σε δωμάτιο της Α' Παθολογικής Κλινικής.



Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη η απώλεια της ηλικιωμένης ασθενούς δεν συνδέεται με τη φωτιά.

Ο υπουργός στις δηλώσεις του ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου που διαχειρίστηκαν το περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία όπως τόνισε. Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας για εγκληματική ενέργεια, εξήγησε ότι η φωτιά ξέσπασε σε ένα στρώμα, ενώ ο ασθενής που ήταν στο κρεβάτι είχε φύγει κι εντοπίστηκε στο σπίτι του. Σημείωσε ακόμα ότι το προσωπικό ενήργησε με ταχύτητα, έβγαλαν τους ασθενείς με ταξή χωρίς να κινδυνεύσει κανένας ενώ η κυρία που υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε και ο θάνατος της δεν σχετίζεται με το περιστατικό. «Τα υπόλοιπα θα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία».

Δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη μετά τη φωτιά που προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο».



Για εγκληματική ενέργεια μιλάει ο υπουργός Υγείας.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/XtTKLZ7rHw — Flash.gr (@flashgrofficial) July 9, 2026

Η ηλικιωμένη σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο ήταν μεγάλη σε ηλικία σε τελικό στάδιο καρκίνου με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, Ωστόσο, ήταν από τους ασθενείς που μεταφέρθηκε λόγω της πυρκαγιάς στα ΤΕΠ, εκεί διασωληνώθηκε, επιδεινώθηκε η υγεία της και πέθανε. «Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτό έγινε από την πυρκαγιά» πρόσθεσε.

Γιάννης Κέμμος





Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 05:00 σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και ειδικά οχήματα, ενώ οι χώροι εκκενώθηκαν προληπτικά λόγω των καπνών.



Οι ασθενείς μετακινήθηκαν με ασφάλεια, ενώ η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.