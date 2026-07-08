Άσβεστη φωτιά 8 ημερών σε τεράστια χωματερή στην Ινδονησία

Με μία σοβαρότατη περιβαλλοντική και υγειονομική καταστροφή συντελείται στα περίχωρα της Τζακάρτα, πρωτεύουσα της Ινδονησίας, λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε τεράστια χωματερή της περιοχής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Πρόκειται για τη χωματερή Τζατιουαρίνγκιν (Jatiwaringin), η οποία καταλαμβάνει πάνω από 15 εκτάρια και στην πραγματικότητα έχει πάρει διαστάσεις βουνού από σκουπίδια. Πριν 8 ημέρες μια μικρή σπίθα ήταν αρκετή για να ξεσπάσει φωτιά, που παραμένει άσβεστη ακόμη και σήμερα, παρά και τις δυνάμεις κατάσβεσης που έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή. Ελικόπτερα, υδροφόρες, μπουλντόζες και drones δεν έχουν καταφέρει έως τώρα να σβήσουν την πυρκαγιά τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, όσο και λόγω της διαμόρφωσης του χώρου με άπειρα σκουπίδια που αποτελούν το τέλειο υλικό για την επέκτασή της, ενώ οι πυροσβέστες είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιχειρήσουν στο δύσβατο έδαφος της χωματερής, καθώς δεν έχουν κυριολεκτικά πού να πατήσουν.

Η φωτιά έχει προκαλέσει πυκνούς, τοξικούς καπνούς, πνίγοντας τη γύρω περιοχή και αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις υγειονομικές αρχές αναφέρουν κατακόρυφη αύξηση των αναπνευστικών παθήσεων λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις μετρήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δείχνουν ότι η ποιότητα του αέρα γύρω από τη χωματερή έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.

Το BBC μίλησε με κατοίκους της περιοχής, όπως την 45χρονη Σαρμανά, που δήλωσε ότι «ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που δεν μπορούσες να δεις κανέναν». «Σου καίει τη μύτη, σε κάνει να βήχεις, προκαλεί καταρροή και δεν μπορείς να αναπνεύσεις... Αναγκαστήκαμε να φύγουμε από το σπίτι γιατί δεν αντέχαμε άλλο» και την 37χρονη Τοσιγιάνη που είπε πως της απαγόρευσαν να μείνει στο σπίτι της, καθώς «ο καπνός περιέχει τοξικά αέρια».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν εξετάσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 234 κατοίκους που παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της πυρκαγιάς. Από αυτούς, διαπιστώθηκε ότι 72 υποφέρουν από οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Ο Τζόχαν Νταρμαγουάν, Διευθυντής Συντονισμού Ελέγχου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, δήλωσε στο BBC ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς στη χωματερή απαιτούν ειδικό χειρισμό, επειδή η πυρκαγιά δεν βρίσκεται στην επιφάνεια, αλλά σιγοκαίει στο εσωτερικό των συσσωρευμένων απορριμμάτων.



Αν και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την αρχική αιτία της πυρκαγιάς, η ινδονησιακή μη κυβερνητική οργάνωση «Φόρουμ για το Περιβάλλον» άφησε να εννοηθεί ότι προκλήθηκε από τη συσσώρευση αερίου μεθανίου, το οποίο παράγεται από την αποσύνθεση οργανικών αποβλήτων και ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός άναρχου συστήματος ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων (ανοιχτών χωματερών), το οποίο έχει εξαπλωθεί ευρέως στην Ινδονησία.



«Πρόκειται για μια ωρολογιακή βόμβα συσσωρευμένων προβλημάτων στη διαχείριση των απορριμμάτων, τα οποία αγνοούνται εδώ και χρόνια χωρίς να γίνονται θεμελιώδεις βελτιώσεις», δήλωσε στο BBC ο Ουαχίου Έκα Στιαγουάν, ακτιβιστής της Walhi.