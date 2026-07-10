Οι Έλληνες πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες στη Νότια Γαλλία – Επιχειρούν καθημερινά στα μέτωπα

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Στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας βρίσκονται καθημερινά Έλληνες πυροσβέστες, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης (Hellenic GFFF-V Module) επιχειρεί από την πρώτη ημέρα ανάπτυξής της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Πυροσβεστών (Pre-positioning Programme) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Η ελληνική δύναμη συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των γαλλικών αρχών για τον περιορισμό των πυρκαγιών.

21 πυροσβέστες στα μέτωπα

Στην αποστολή συμμετέχουν συνολικά 21 πυροσβέστες από την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.).

Τα ελληνικά πληρώματα έχουν ήδη επιχειρήσει σε διαδοχικά πύρινα μέτωπα, ενώ από τις 7 Ιουλίου συμμετέχουν καθημερινά στις προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Carlencas-et-Levas, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Reuters

Με υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ειδική εκπαίδευση και πνεύμα συνεργασίας, τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσωπούν την Ελλάδα σε μια απαιτητική διεθνή αποστολή.

Η παρουσία τους αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα των ολοένα συχνότερων δασικών πυρκαγιών.