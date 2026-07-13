Ινδία: Βουνό από σκουπίδια κατέρρευσε και έθαψε 23 ανθρώπους - Εννιά εργαζόμενοι νεκροί

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Τραγωδία στην πολιτεία Πούνε, στη δυτική Ινδία, όταν τεράστιος όγκος απορριμμάτων κατέρρευσε σε εγκατάσταση αποτέφρωσης σκουπιδιών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά εργαζόμενοι.

Κατέρρευσε «βουνό» από σκουπίδια

Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν σωρός απορριμμάτων εκατομμυρίων τόνων, τα οποία προορίζονταν για καύση με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατέρρευσε μέσα σε κτίριο της μονάδας.

Η εταιρεία Antony Waste Handling Cell, που διαχειρίζεται την εγκατάσταση, ανακοίνωσε ότι η κατάρρευση προκλήθηκε από τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με την επιχείρηση, συνολικά 23 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα απορρίμματα.

Από αυτούς, οι εννιά ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ άλλοι τρεις εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις «αποσταθεροποίησαν» τον τεράστιο όγκο απορριμμάτων και προκάλεσαν «δομική ζημιά» στο κτίριο της εγκατάστασης.

Μετά το δυστύχημα, η λειτουργία του εργοστασίου έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

This is India, soon to be Texas



India is one of the worst places on earth for cleanliness and trash



- India is the world’s top plastic polluter

- Around 35% of India’s waste is properly treated, the rest dumped in open landfills and streets

- India is among the highest sources… pic.twitter.com/7qRQhM0OxO — Wall Street Apes (@WallStreetApes) May 28, 2026

Οι επιπτώσεις του μουσώνα στην Ινδία

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις αποτελούν συχνά φαινόμενα στην Ινδία κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου των μουσώνων.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη ενισχύουν την ένταση και τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, αυξάνοντας τους κινδύνους για πολλές περιοχές της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ