Βοσκός δέχθηκε επίθεση από λιοντάρι στην Ινδία - Το τρυφερό χάιδεμα για να σωθεί

Σοκ προκαλεί βίντεο από την Ινδία, το οποίο καταγράφει καρέ-καρέ τη δραματική μάχη ενός βοσκού για να κρατηθεί στη ζωή, όταν δέχθηκε επίθεση από μια λέαινα. Με απίστευτη ψυχραιμία, ο άνδρας κατάφερε να ηρεμήσει το άγριο ζώο χαϊδεύοντάς το, ενώ βρισκόταν εγκλωβισμένος κάτω από το σώμα του.

Στις συγκλονιστικές εικόνες, ο βοσκός διακρίνεται αιμόφυρτος και ακινητοποιημένος στο έδαφος, με τη λέαινα να τον κρατά καθηλωμένο με τα μπροστινά της πόδια. Γύρω του επικρατεί πανικός, καθώς οι κάτοικοι φωνάζουν και προσπαθούν να βοηθήσουν χωρίς να τολμούν να πλησιάσουν, την ώρα που το μεγαλόσωμο αιλουροειδές γρυλίζει απειλητικά και δείχνει επανειλημμένα τα δόντια του, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της DailyMail.

Εγκλωβισμένος για σχεδόν μισή ώρα

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου σε χωριό της επαρχίας Μπαβναγκάρ, στην πολιτεία Γκουτζαράτ της Ινδίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο βοσκός παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από τη λέαινα για περίπου 30 λεπτά.

Το άγριο ζώο του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, τον έριξε στο έδαφος και του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Οι κάτοικοι επιχείρησαν να το απομακρύνουν πετώντας πέτρες και φωνάζοντας, ωστόσο η λέαινα δεν εγκατέλειπε το θύμα της.

Βλέποντας ότι κάθε άλλη προσπάθεια αποτύγχανε, ο τραυματισμένος άνδρας άρχισε να χαϊδεύει προσεκτικά τη λέαινα, η οποία σταδιακά ηρέμησε. Λίγα λεπτά αργότερα απομακρύνθηκε μόνη της προς το κοντινό δάσος, επιτρέποντας στους κατοίκους να σπεύσουν σε βοήθεια.

«Μου άρπαξε το χέρι, δεν με άφηνε για πολλή ώρα»

Ο βοσκός διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. «Πήγαινα να ταΐσω τα ζώα μου, όταν η λέαινα μου επιτέθηκε ξαφνικά από πίσω και με έριξε κάτω. Μου άρπαξε το χέρι και δεν με άφηνε για πολλή ώρα», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά της, η τοπική υπηρεσία Άγριας Ζωής εκτίμησε ότι η επίθεση ενδέχεται να επιδεινώθηκε από τις αντιδράσεις των κατοίκων, υποστηρίζοντας πως οι φωνές και η αναστάτωση πανικόβαλαν το ζώο, το οποίο στην προσπάθειά του να διαφύγει κράτησε ακινητοποιημένο και τραυμάτισε τον βοσκό.