Τρόμος σε ζωολογικό κήπο της Μπανγκόκ: Λιοντάρια κατασπάραξαν εργαζόμενο μπροστά στους επισκέπτες

Ένα τραγικό και ανατριχιαστικό περιστατικό συγκλονίζει τον ζωολογικό κήπο Safari World στην Μπανγκόκ. Ο 58χρονος ζωοκόμος Jian Rangkharasamee έχασε τη ζωή του με τον πιο φρικτό τρόπο, μετά από επίθεση λιονταριών.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 58χρονος βγήκε από το τζιπ του, αγνοώντας τους κανόνες ασφαλείας που επιβάλλουν στους εργαζόμενους να παραμένουν μέσα στα οχήματά τους για να προστατευτούν.

Ξαφνικά, ένα από τα λιοντάρια πλησίασε αθόρυβα από πίσω και με αστραπιαία κίνηση επιτέθηκε στον άνδρα. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των επισκεπτών να τρομάξουν τα λιοντάρια με κορναρίσματα και φωνές, η φονική επίθεση κράτησε περίπου 15 λεπτά, μέχρι που έφτασαν στο σημείο οι συνάδελφοί του 58χρονου και απομάκρυναν τα λιοντάρια. Ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο Rangkharasamee υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε στο νοσοκομείο.

Η περιοχή του safari παραμένει κλειστή, ενώ οι αρχές διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες για να αποδοθούν ευθύνες. Ταυτόχρονα, το περιστατικό πυροδότησε έντονες επικρίσεις για τους κανόνες ασφαλείας του πάρκου, καθώς το γεγονός ότι εργαζόμενοι και επισκέπτες βρίσκονται τόσο κοντά σε τόσο επικίνδυνα ζώα θεωρείται πια εξαιρετικά ρίσκο.