Μπανγκόκ: Τεράστια τρύπα στο οδόστρωμα «κατάπιε» αυτοκίνητα - Η δραματική στιγμή της κατάρρευσης

Εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία του Χόλιγουντ αντίκρισαν κάτοικοι στην Μπανγκόκ την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, όταν τμήμα του δρόμου κατέρρευσε με δραματικό τρόπο, δημιουργώντας μια τεράστια τρύπα.

Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, να προκληθούν ζημιές σε υποδομές, αλλά και να εκκενωθεί το τμήμα της πόλης που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

Από την κατάρρευση του δρόμου δεν αναφέρθηκαν θύματα, αλλά τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Chadchart Sittipunt.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι αρμόδιες Αρχές πιστεύουν ότι η κατάρρευση προκλήθηκε λόγω των εργασιών για την κατασκευή ενός υπόγειου σιδηροδρομικού σταθμού.

Η δραματική στιγμή της κατάρρευσης

Πλάνα από τη δραματική στιγμή της κατάρρευσης έδειξαν ότι το οδόστρωμα υποχωρεί αργά, γκρεμίζοντας αρκετούς στύλους ηλεκτρικού ρεύματος και καταστρέφοντας σωλήνες ύδρευσης.

WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f — BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025

Αυτοκίνητα εθεάθησαν να προσπαθούν να κάνουν όπισθεν, καθώς το χάσμα μεγάλωνε στον δρόμο με τις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.

Η μία άκρη της τρύπας σταματούσε ακριβώς μπροστά σε ένα αστυνομικό τμήμα, αποκαλύπτοντας την υπόγεια κατασκευή, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Independent.



Ένα κοντινό νοσοκομείο δήλωσε ότι θα κλείσει για δύο ημέρες.

Οι αξιωματούχοι της πόλης της Μπανγκόκ δήλωσαν ότι η δομή του νοσοκομείου δεν επηρεάστηκε, αλλά δόθηκε εντολή να εκκενωθεί το αστυνομικό τμήμα και άλλα κοντινά κτίρια.



Οι αρχές έχουν επίσης διακόψει την ηλεκτροδότηση και την ύδρευση στην περιοχή. Ο Chadchart Sittipunt δήλωσε ότι οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για να επισκευάσουν την τρύπα το συντομότερο δυνατό, εν μέσω ανησυχιών ότι μια δυνατή βροχόπτωση θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές κι ενώ η Μπανγκόκ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εποχή των μουσώνων.