«Άνοιξε η γη» στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Τεράστιος κρατήρας δίπλα σε σπίτια

Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 οι κάτοικοι στις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου, όπου για άγνωστο λόγο «άνοιξε η γη» στην περιοχή και δημιουργήθηκε ένας τεράστιος κρατήρας ακριβώς δίπλα σε κατοικίες.

Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθος της νέας επικίνδυνης καθίζησης του εδάφους, με την δημιουργία κρατήρα εντός της κοινότητας, δίπλα σε σπίτια.



Οι φωτογραφίες του agriniopress.gr από το σημείο είναι χαρακτηριστικές. Η γη έχει κυριολεκτικά ανοίξει ανάμεσα σε σπίτια του χωριού.



Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς στο σημείο, όπου απομονώθηκε και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.



Ο Δήμος Ξηρομέρου παράλληλα βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).