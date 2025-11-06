Φλώρινα: Αγωνία με τις καθιζήσεις στα Βαλτόνερα - «Καταπίνουν» τα σπίτια

Οκτώ χρόνια πριν, το 2017, μια μεγάλη κατολίσθηση στο χωριό Βαλτόνερα της Φλώρινας έκανε την περιοχή επικίνδυνη για κατοίκηση.

Από τότε, οι κάτοικοι ζουν καθημερινά με τον φόβο, εξαιτίας των ρηγμάτων που έχουν προκληθεί, ενώ ήδη από τις 7 Νοεμβρίου 2017 υπάρχει εισήγηση για τη σταδιακή εκκένωση του οικισμού.

«Έχουν πει από το 2017 να φύγουν οι άνθρωποι και μέχρι σήμερα, το 2025, δεν έχει γίνει τίποτα. Αν δεν έρθει η πολιτεία να κηρύξει απαλλοτρίωση, να πάρουν οι άνθρωποι χρήματα για να μετεγκατασταθούν, πως θα φύγουν από εκεί;», δήλωσε στο MEGA η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα και πρόσθεσε: «Πριν από 15 ημέρες είχαμε την πτώση μίας μεγάλης περίφραξης, η οποία είναι 13 μέτρα μήκος και 3 μέτρα ύψος, και ήταν απέναντι από στάση σχολικού λεωφορείου. Εκεί πολύ συχνά βρίσκονται παιδιά. Αν βρίσκονταν εκείνη την ώρα εκεί τι θα λέγαμε σήμερα, όταν υπάρχει έγγραφο από το 2017 που διατάσσει την εκκένωση;».

Αξίζει να σημειωθεί πως το σχολείο του χωριού παραμένει κλειστό και οι οκτώ μαθητές του μεταφέρονται καθημερινά με ταξί σε σχολείο γειτονικού χωριού.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, πολλοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς θεωρούν ότι οι οικογένειές τους κινδυνεύουν.

«Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η άμεση απαλλοτρίωση και να φύγει η κόκκινη ζώνη. Υπάρχουν 6 μελέτες και λένε το ίδιο πράγμα. Ζητάμε την βοήθεια της πολιτείας. Όταν ήρθε ο κ. Τριαντόπουλος το έκανε σαφές το θέμα: "μη ζητάτε μετεγκατάσταση, θα αργήσει πολλά χρόνια"», τονίζουν οι κάτοικοι.