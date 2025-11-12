15η Νοεμβρίου: Νέα τοπική γιορτή μπαίνει στον χάρτη των αργιών

Με προεδρικό διάταγμα καθιερώνεται νέα τοπική αργία στην περιοχή των Πρεσπών του νομού Φλώρινας. Συγκεκριμένα, το διάταγμα που υπογράφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ορίζει την 15η Νοεμβρίου ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για τον Δήμο Πρεσπών Νομού Φλώρινας.

Η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώνεται ως αργία καθώς είναι ημέρα επετείου της απελευθέρωσης των Πρεσπών από τον τουρκικό ζυγό το έτος 1912. Οι εκδηλώσεις του εορτασμού περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλο τον Δήμο από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Αναλυτικά, το προεδρικό διάταγμα:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 1 και 2 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του α.ν. 447/1937 "περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα"» (Α' 215), β) του άρθρου μόνου του π.δ. 555/1977 «Περί βελτι- ώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α'184), γ) της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α' 195), δ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 64/2014 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α' 106).

2. Την 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β'4441).

3. Την 101/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρεσπών.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), και το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την ΓΔΟΥΔΥ/41/7.7.2025 εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου

Εσωτερικών, από τις διατάξεις του παρόντος προκαλεί- ται ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του Δήμου Πρεσπών και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία, εφόσον συντελεστεί, θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Υπουργείων, του Δήμου Πρεσπών και των λοιπών νομικών προσώπων, κατά περίπτωση.

5. Το γεγονός ότι οι διατάξεις του παρόντος δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών - «Μίτος».

6. Την 130/2025 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθιερώνεται η 15η Νοεμβρίου, επέτειος της απελευθέρωσης των Πρεσπών από τον τουρκικό ζυγό, το έτος 1912, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για τον Δήμο Πρεσπών Νομού Φλώρινας.

Άρθρο 2

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλο τον Δήμο από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Άρθρο 3

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος».