Λιοντάρι σκορπά τον πανικό σε γειτονιά της Ταϊλάνδης: Η στιγμή που δραπετεύει και επιτίθεται σε 11χρονο

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα και καταγράφει καρέ-καρέ ένα φρικιαστικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου στην επαρχία Καντσανάμπουρι της Ταϊλάνδης. Ένα λιοντάρι το οποίο διατηρούνταν παράνομα ως κατοικίδιο από ιδιώτη, ξέφυγε από την κατοικία όπου κρατούνταν δεμένο και επιτέθηκε σε ένα 11χρονο αγόρι, μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών και παιδιών της γειτονιάς.

Όπως φαίνεται από το υλικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το άγριο ζώο διακρίνεται να τρέχει σε ένα δρόμο, με τους κατοίκους να ουρλιάζουν και να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το θηρίο εντοπίζει μια ομάδα παιδιών που προσπαθούν να απομακρυνθούν. Ωστόσο ένας 11χρονος δεν καταφέρνει να ξεφύγει – το λιοντάρι ορμά πάνω του, τον ρίχνει στο έδαφος και του κατασπαράζει το πλευρό, με την επίθεση να κρατάει περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Η κατάσταση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη, αν δεν επενέβαινε ένας γείτονας που έτυχε να βρίσκεται κοντά. Με αυτοθυσία και χωρίς να διστάσει, πλησίασε το λιοντάρι και το χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα μεταλλικό αντικείμενο, καταφέρνοντας τελικά να το απομακρύνει από το παιδί.

Τόσο ο 11χρονος όσο και ο γενναίος γείτονας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο κοντινότερο νοσοκομείο, όπου παραμένουν νοσηλευόμενοι εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το λιοντάρι, μετά την επίθεση, απομακρύνθηκε και –σύμφωνα με μαρτυρίες– επέστρεψε μόνο του στην κατοικία του ιδιοκτήτη του.

Ο Ατταπόλ Τσαροεντσάνσα, γενικός διευθυντής του Τμήματος Εθνικών Πάρκων, Άγριας Ζωής και Διατήρησης Φυτών της Ταϊλάνδης (DNP), δήλωσε: «Ο ιδιοκτήτης έχει κατηγορηθεί για παραβίαση του Άρθρου 15 του Νόμου περί Διατήρησης και Προστασίας Άγριας Ζωής, το οποίο απαγορεύει στους κατόχους αδειών να αφήνουν ελεύθερα άγρια ζώα. Αυτή η υπόθεση πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση για όλους να ενεργούν υπεύθυνα όταν διατηρούν επικίνδυνα άγρια ζώα».

Σύμφωνα με την Daily Mail η κατηγορία επιφέρει ποινή έως έξι μηνών φυλάκισης και πρόστιμο έως 50.000 μπατ (περίπου 1.150 λίρες).

Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες: