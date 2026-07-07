Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 66χρονος για φωτιά που ξέσπασε στη Θέρμη

Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρχές για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/7) στην περιοχή Τριάδι, στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την έρευνα των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 66χρονος φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού οικοπέδου με γεωργικό μηχάνημα (καταστροφέα), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και έκαψαν περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα με ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχείρησαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.