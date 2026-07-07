Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Καβάλα - Πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε οικόπεδο στο Παλιό Τσιφλίκι του Δήμου Καβάλας. Σύμφωνα με την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:50 στη θέση «Ακρωτήρι», ενώ από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προέκυψε ότι ξεκίνησε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Βουλγαρίας, ηλικίας 48 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 2.019,37 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

169 συλλήψεις για πυρκαγιές από τις αρχές του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 528 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 667.404,85 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 169 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 156 περιπτώσεις (92,31%) αφορούσαν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες 13 (7,69%) σχετίζονταν με εμπρησμό από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επισημαίνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αυξημένη ένταση και ότι οι ευθύνες αποδίδονται άμεσα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.