Έκρηξη σε υπόγειο ξενοδοχείου κοντά στην πλατεία Βάθης – Χωρίς τραυματισμούς το περιστατικό

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Έκρηξη «boiler» σημειώθηκε σε υπόγειο χώρο ξενοδοχείου κοντά στην πλατεία Βάθης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ κλήθηκε και κλιμακοφόρο όχημα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιήσει ενέργειες, καθώς δεν διαπιστώθηκε εκδήλωση φωτιάς.

Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να μην τεθεί σε κίνδυνο κανείς από τους ενοίκους της μονάδας.

Οι έρευνες στον χώρο συνεχίζονται, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.