Σπάτα: Χειροπέδες σε άνδρες που τα έκαναν «γυαλιά καρφιά» στο Κέντρο Υγείας - Φθορές και στο Τμήμα

«Γυαλιά καρφιά» τα έκαναν το βράδυ της Τρίτης (7/7) τρεις Ρομά στο Κέντρο Υγείας Σπατών – Αρτέμιδας , με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν στα κρατητήρια του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος -όπου και εκεί προκάλεσαν ένταση και φθορές.

Όλα συνέβησαν περί τις 22.00 το βράδυ, όταν οι τρεις άνδρες -ηλικίας 29, 34 και 20 ετών- άρχισαν για ασήμαντη αφορμή να τσακώνονται με το νοσηλευτικό προσωπικό και να προκαλούν φθορές εντός του Κέντρου Υγείας.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, τους ακινητοποίησαν, τους πέρασαν χειροπέδες και τους οδήγησαν στο τοπικό ΑΤ, για τον σχηματισμό δικογραφίας και την κράτησή τους. Και εκεί όμως, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, προκάλεσαν ένταση και φθορές, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία σε βάρος τους, μεταξύ άλλων για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απείθεια.

Σήμερα οδηγούνται ενώπιον του Εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.